Украинский теннисист вышел в полуфинал грунтового турнира в Бухаресте
Александр Овчаренко переиграл в двух сетах Касру Рахмани
Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 355) вышел в полуфинал грунтового турнира ITF M15 в Бухаресте, столице Румынии.
В четвертьфинале 23-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Касру Рахмани (ATP 1539) из Ирана.
Теннисисты провели на корте 1 час и 54 минуты. Для спортсменов это было второе личное противостояние и вторая победа Александра.
ITF M15 Бухарест. Грунт. Четвертьфинал
Александр Овчаренко (Украина) [1] – Касра Рахмани (Иран) – 6:3, 7:6 (7:4)
Следующим соперником Овчаренка будет четвертый сеяный Петр Нестеров (Болгария, ATP 439).
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