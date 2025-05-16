Украинский теннисист вышел в полуфинал грунтового турнира в Бухаресте

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 355) вышел в полуфинал грунтового турнира ITF M15 в Бухаресте, столице Румынии.

В четвертьфинале 23-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Касру Рахмани (ATP 1539) из Ирана.

Теннисисты провели на корте 1 час и 54 минуты. Для спортсменов это было второе личное противостояние и вторая победа Александра.

ITF M15 Бухарест. Грунт. Четвертьфинал

Александр Овчаренко (Украина) [1] – Касра Рахмани (Иран) – 6:3, 7:6 (7:4)

Следующим соперником Овчаренка будет четвертый сеяный Петр Нестеров (Болгария, ATP 439).