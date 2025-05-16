Он забил исторический гол Англии. Умер камерунский герой ЧМ-1990

На 69-м году жизни скончался бывший игрок сборной Камеруна Эммануэль Кюнде, который был четвертьфиналистом чемпионата мира 1990 года.

Тот чемпионат мира был историческим не только для сборной, но и для всего континента, ведь к тому времени никто из африканских команд не выходил в четвертьфинал.

Кюнде на клубном уровне выступал за камерунские команды Мбанкомо, Темпете, Канон Яунде, Превоянс, Олимпик Мволе, а также играл во Франции за Лаваль и Реймс.

На международном уровне играл на чемпионатах мира 1982 года, 1986-го, 1990-го.

На историческом для Камеруна чемпионате мира Кюнде забил гол в ворота Англии, именно в четвертьфинале, но африканская сборная уступила со счетом 2:3.

Дважды выигрывал Кубок африканских наций в 1984 и 1988 году.

После завершения игровой карьеры работал тренером. Почти все время тренировал габонский «Битам», с которым однажды становился чемпионом страны и дважды выигрывал кубок.