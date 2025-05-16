Особенный повод. Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях
Футболист сборной Украины обвиняется в употреблении запрещенных веществ
Футболист английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик впервые появился в социальных сетях за последнее время.
Мама вингера – Инна Мудрик – опубликовала фото сына, которое было сделано в честь Дня вышиванки. Это праздник отмечается в Украине 15 мая каждого года.
На данный момент 24-летний игрок не может выйти на поле из-за отстранения от футбола – Мудрик обвиняется в употреблении запрещенных веществ. Последний раз он одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).
В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт с «Челси» действует до июня 2031 года.
Стоит отметить, что футболист нечасто появляется в социальных сетях, а последнее сообщение на странице Михаила в Instagram было опубликовано 21 неделю назад.
ФОТО. Мудрик появился в соцсетях впервые за долгое время
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Коко в сложном поединке вырвала победу в трех сетах и поборется за трофей тысячника
🥶🌷Как для конца весны!
Но не беда это, ладно...
Где Котя? О нём мои сны!
🌧️🌧️🌧️
Сей день дождлив и хмур -
💥И нет конца войне...
А без Кошачьего мур-мур😸❤️
Мне грустно втройне! 😢
Навіть Мудрик з'явився в соцмережах, а Коті ❤️😸Мурлики досі не бачити на сайті! 😢