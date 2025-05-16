Особенный повод. Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях

Футболист английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик впервые появился в социальных сетях за последнее время.

Мама вингера – Инна Мудрик – опубликовала фото сына, которое было сделано в честь Дня вышиванки. Это праздник отмечается в Украине 15 мая каждого года.

На данный момент 24-летний игрок не может выйти на поле из-за отстранения от футбола – Мудрик обвиняется в употреблении запрещенных веществ. Последний раз он одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).

В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт с «Челси» действует до июня 2031 года.

Стоит отметить, что футболист нечасто появляется в социальных сетях, а последнее сообщение на странице Михаила в Instagram было опубликовано 21 неделю назад.

ФОТО. Мудрик появился в соцсетях впервые за долгое время