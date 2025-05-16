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  4. Особенный повод. Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях
Англия
16 мая 2025, 14:13 |
749
3

Особенный повод. Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях

Футболист сборной Украины обвиняется в употреблении запрещенных веществ

16 мая 2025, 14:13 |
749
3
Особенный повод. Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футболист английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик впервые появился в социальных сетях за последнее время.

Мама вингера – Инна Мудрик – опубликовала фото сына, которое было сделано в честь Дня вышиванки. Это праздник отмечается в Украине 15 мая каждого года.

На данный момент 24-летний игрок не может выйти на поле из-за отстранения от футбола – Мудрик обвиняется в употреблении запрещенных веществ. Последний раз он одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).

В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт с «Челси» действует до июня 2031 года.

Стоит отметить, что футболист нечасто появляется в социальных сетях, а последнее сообщение на странице Михаила в Instagram было опубликовано 21 неделю назад.

ФОТО. Мудрик появился в соцсетях впервые за долгое время

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация
Николай Титюк Источник: Instagram
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Комментарии 3
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umnuy2
шо там по решению---шо это вообще такое,тишина полгода
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Необычно прохладно -
🥶🌷Как для конца весны!
Но не беда это, ладно...
Где Котя? О нём мои сны!
🌧️🌧️🌧️
Сей день дождлив и хмур -
💥И нет конца войне...
А без Кошачьего мур-мур😸❤️
Мне грустно втройне! 😢
Ответить
-4
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Круто! Радий!
Навіть Мудрик з'явився в соцмережах, а Коті ❤️😸Мурлики досі не бачити на сайті! 😢
Ответить
-4
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