Бывшая первая ракетка мира станет звездой конкурса Евровидение-2025?

Настоящая эйфория охватила фанатов Роджера Федерера на этой неделе в Базеле, когда бывшая первая ракетка мира неожиданно появился во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение.

Интернет-поисковики зафиксировали резкий рост запросов по имени Федерера во время первого прямого эфира этого ежегодного музыкального соревнования, в котором страны Европы (и Австралия) борются за титул лучшего исполнителя континента.

В этом году конкурс проходит на родине Федерера в зале St. Jakobshalle, знаменитом также как арена хардового турнира ATP 500 Swiss Indoors, где теннисист неоднократно побеждал. Во время трансляции Федерер, пожалуй, самая известная спортивная звезда Швейцарии, многократно упоминался, удерживая внимание зрителей.

Ведущие шоу несколько раз ссылались на теннисиста в своих юмористических сценках между выступлениями. В одном из моментов они даже спорили, «является ли Федерер самым швейцарским из всего, что Швейцария дала миру».

Позже подушки с изображением лица Федерера раздавались участникам как сквозная шутка.

И после того как лицо Федерера появилось на экранах, только усилились слухи о возможном личном появлении 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема в гранд-финале конкурса в субботу.

С десятью титулами в активе, завоеванными на этой площадке, где однажды даже обсуждалось переименование зала в его честь, появление Федерера для приветствия гостей конкурса выглядело бы вполне логично. Кроме того, помимо виртуозной игры в теннис, он хорошо проявляет себя в двух вещах, которыми славится Евровидение: пении и остроумии.