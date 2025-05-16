Бывший тренер Динамо: «Ризнык – лучший голкипер в УПЛ на данный момент»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру голкипера донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в финале Кубка Украины. В решающем матче турнира «горняки» одолели подопечных Александра Шовковского в серии пенальти (1:1, пен 6:5).

– Ризнык – лучший голкипер УПП на сегодняшний момент. Хотелось бы сказать, что если ты не уверен при пробивании пенальти, то лучше пробивать на силу, чтобы вратарь даже руки не успел поднять. Это все гадание с углами – лотерея. Игра была ровной. «Шахтер» можно поздравить с победой, а мы двигаемся дальше.

– С составами обошлось без сюрпризов?

– Играли почти все – меняли по 5-6 игроков. Не хватает у ребят сил. Хоть у команд большой запас, но играли все. Игра была хорошей, интересно было смотреть. Одно – мало забитых мячей. Жаль, конечно, но нужно смириться с победой «Шахтера» и идти дальше. «Динамо» будет чемпионом, преимущество у них хорошее, – прокомментировал Сабо.