Донецкий «Шахтер» стал триумфатором Кубка Украины в сезоне 2024/25.«Горняки» обыграли киевское «Динамо» в послематчевой серии пенальти в финальном матче.

Перед выполнением 11-метровых, камера «поймала» спортивного директора донецкого клуба Дарио Срну, проводившего различные ритуалы «на удачу».

«😅 Все ради победы 🙏», написала клубная пресс-служба «горняков», прикрепив забавное видео.

Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

ВИДЕО. Ради победы. Шахтер показал странные ритуалы Срны в матче с Динамо