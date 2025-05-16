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  4. ВИДЕО. Ради победы. Шахтер показал странные ритуалы Срны в матче с Динамо
Кубок Украины
16 мая 2025, 13:06 |
205
0

ВИДЕО. Ради победы. Шахтер показал странные ритуалы Срны в матче с Динамо

Дарио очень переживал за свой клуб

16 мая 2025, 13:06 |
205
0
ВИДЕО. Ради победы. Шахтер показал странные ритуалы Срны в матче с Динамо
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» стал триумфатором Кубка Украины в сезоне 2024/25.«Горняки» обыграли киевское «Динамо» в послематчевой серии пенальти в финальном матче.

Перед выполнением 11-метровых, камера «поймала» спортивного директора донецкого клуба Дарио Срну, проводившего различные ритуалы «на удачу».

«😅 Все ради победы 🙏», написала клубная пресс-служба «горняков», прикрепив забавное видео.

Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

ВИДЕО. Ради победы. Шахтер показал странные ритуалы Срны в матче с Динамо

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Дарио Срна видео Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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