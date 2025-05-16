Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирт – о победе Шахтера в Кубке, Ярмоленко, Элиасе и сборной
Кубок Украины
16 мая 2025, 12:44 | Обновлено 16 мая 2025, 12:45
377
0

Вирт – о победе Шахтера в Кубке, Ярмоленко, Элиасе и сборной

Главный тренер тернопольской «Нивы» прокомментировал победу донецкого клуба

16 мая 2025, 12:44 | Обновлено 16 мая 2025, 12:45
377
0
Вирт – о победе Шахтера в Кубке, Ярмоленко, Элиасе и сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вирт

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины с киевским «Динамо».

– Юрий Николаевич, какие у вас остались впечатления от финала Кубка Украины, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» по пенальти?
– Для болельщиков очень интересными получились основное время и дополнительное, и пенальти. Интрига в матче держалась до самого завершения поединка. И после незабитого пенальти от Караваева «Шахтер» стал обладателем титула. Конечно, все, наверное, большего ожидали от финала. Потому что в предыдущем матче в УПЛ команды сыграли вничью 2:2. И тогда был более яркий и динамичный футбол. Тогда в поединке чемпионата Украины команды показали хорошую игру.

А здесь все-таки было больше тактической борьбы. Следует откровенно говорить о том, что команды создали мало голевых моментов. Забитый Андреем Ярмоленко гол – это все-таки такой гром прогремел, потому что таких предпосылок не было. И следует отметить очень шикарную атаку через фланг. В итоге были хорошие передача и завершение от Ярмоленко. И надо отметить то, что сработали замены от Марино Пушича. Сначала на поле вышел Элиас. А потом появление еще трех футболистов в середине поля, конечно, прибавило игре команды мобильности. И неудивительно, что «Шахтер» сравнял счет. К слову, донецкая команда также забила после хорошей комбинации. За «Шахтер» после передачи Алисона забил Элиас.

Надо выделить двух футболистов атакующего плана, которые вышли на замену и организовали гол в том эпизоде. В общем, в матче острых моментов не было и все шло к серии пенальти. Было видно, что «Шахтер» был чрезвычайно мотивирован на этот финал. Команда провалила чемпионат и хотела получить Кубок Украины. Мне показалось, что у «Шахтера» больше желания было. Они хотели спасти этот сезон. И после выигранной серии пенальти была невероятная радость у футболистов донецкой команды.

– Дмитрия Ризныка можно считать одним из главных героев матча? Все-таки он отразил пенальти и «Шахтер» стал обладателем Кубка!
– Одним из главных героев матча мы его точно можем считать. Разумеется, что он проделал свою работу хорошо. Он парировал шестой пенальти от «Динамо». И в этом эпизоде, когда Ризнык парировал пенальти от Караваева, он точно герой. Голкипер «Шахтера» очень качественно сыграл этот матч, как и вратарь «Динамо» Нещерет.

– Сергей Ребров также наблюдал за матчем с трибун. Какие ответы для себя он получил в этом финале?
– Я понимаю, что будет объявлен список футболистов сборной Украины. И я не думаю, что после этого матча в списке будут новые имена.

– «Шахтер» после победы в Кубке Украины сыграет в Лиге Европы. Это для донецкой команды все-таки позитив?
– Статус Лиги Европы гораздо выше. И в плане финансов также Лига Европы лучше. Действительно, Лига Европы – это турнир, который по статусу лучше Лиги конференций. Я думаю, за это «горняки» тоже боролись. Хотя, в первую очередь, игрокам «Шахтера» нужно было поднять Кубок над головой!

По теме:
Известно, какой футболист Динамо может первым покинуть киевский клуб
ВИДЕО. Ради победы. Шахтер показал странные ритуалы Срны в матче с Динамо
Известный украинский тренер посоветовал Шахтеру отпустить Судакова в Италию
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Юрий Вирт
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15 мая 2025, 12:53 7
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером

Виктор поддержал Александра Караваева

Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ
Футбол | 16 мая 2025, 12:11 0
Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ
Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ

Под руководством португальца Манчестер Юнайтед набрал всего 24 очка

Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Футбол | 16.05.2025, 08:18
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Саладуха отреагировала на допинг-скандал Бех-Романчук
Другие виды | 16.05.2025, 08:21
Саладуха отреагировала на допинг-скандал Бех-Романчук
Саладуха отреагировала на допинг-скандал Бех-Романчук
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
15.05.2025, 00:10
Хоккей
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28 1
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 20
Другие виды
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
14.05.2025, 22:37 22
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
14.05.2025, 15:30 34
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем