Вирт – о победе Шахтера в Кубке, Ярмоленко, Элиасе и сборной

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины с киевским «Динамо».

– Юрий Николаевич, какие у вас остались впечатления от финала Кубка Украины, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» по пенальти?

– Для болельщиков очень интересными получились основное время и дополнительное, и пенальти. Интрига в матче держалась до самого завершения поединка. И после незабитого пенальти от Караваева «Шахтер» стал обладателем титула. Конечно, все, наверное, большего ожидали от финала. Потому что в предыдущем матче в УПЛ команды сыграли вничью 2:2. И тогда был более яркий и динамичный футбол. Тогда в поединке чемпионата Украины команды показали хорошую игру.

А здесь все-таки было больше тактической борьбы. Следует откровенно говорить о том, что команды создали мало голевых моментов. Забитый Андреем Ярмоленко гол – это все-таки такой гром прогремел, потому что таких предпосылок не было. И следует отметить очень шикарную атаку через фланг. В итоге были хорошие передача и завершение от Ярмоленко. И надо отметить то, что сработали замены от Марино Пушича. Сначала на поле вышел Элиас. А потом появление еще трех футболистов в середине поля, конечно, прибавило игре команды мобильности. И неудивительно, что «Шахтер» сравнял счет. К слову, донецкая команда также забила после хорошей комбинации. За «Шахтер» после передачи Алисона забил Элиас.

Надо выделить двух футболистов атакующего плана, которые вышли на замену и организовали гол в том эпизоде. В общем, в матче острых моментов не было и все шло к серии пенальти. Было видно, что «Шахтер» был чрезвычайно мотивирован на этот финал. Команда провалила чемпионат и хотела получить Кубок Украины. Мне показалось, что у «Шахтера» больше желания было. Они хотели спасти этот сезон. И после выигранной серии пенальти была невероятная радость у футболистов донецкой команды.

– Дмитрия Ризныка можно считать одним из главных героев матча? Все-таки он отразил пенальти и «Шахтер» стал обладателем Кубка!

– Одним из главных героев матча мы его точно можем считать. Разумеется, что он проделал свою работу хорошо. Он парировал шестой пенальти от «Динамо». И в этом эпизоде, когда Ризнык парировал пенальти от Караваева, он точно герой. Голкипер «Шахтера» очень качественно сыграл этот матч, как и вратарь «Динамо» Нещерет.

– Сергей Ребров также наблюдал за матчем с трибун. Какие ответы для себя он получил в этом финале?

– Я понимаю, что будет объявлен список футболистов сборной Украины. И я не думаю, что после этого матча в списке будут новые имена.

– «Шахтер» после победы в Кубке Украины сыграет в Лиге Европы. Это для донецкой команды все-таки позитив?

– Статус Лиги Европы гораздо выше. И в плане финансов также Лига Европы лучше. Действительно, Лига Европы – это турнир, который по статусу лучше Лиги конференций. Я думаю, за это «горняки» тоже боролись. Хотя, в первую очередь, игрокам «Шахтера» нужно было поднять Кубок над головой!