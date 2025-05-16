Янник Синнер – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая состоятся матчи 1/2 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме, столице Италии.

В 21:50 по Киеву на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Томми Пол (США, ATP 12).

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Это будет пятая встреча соперников. Счет 3:1 в пользу Томми.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Лоренцо Музетти.

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