Янник Синнер – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Риме
16 мая состоятся матчи 1/2 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме, столице Италии.
В 21:50 по Киеву на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Томми Пол (США, ATP 12).
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Это будет пятая встреча соперников. Счет 3:1 в пользу Томми.
Победитель противостояния в финале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Лоренцо Музетти.
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