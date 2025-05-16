Барселона подписала контракт с перспективным испанским полузащитником
Брайан Фаринас впечатлил тренерский штаб каталонского клуба
Испанская «Барселона» подписала новый контракт с 19-летним полузащитником Брайаном Фаринасом, который считается одним из самых перспективных игроков в структуре каталонского клуба.
Предыдущее соглашение игрока заканчивалось в конце текущего сезона, поэтому некоторые команды планировали забрать полузащитника бесплатно.
Чтобы не допустить ухода Фаринаса, «Барселона» предложила ему продлить контракт до июня 2028 года. Брайан длительное время числится в структуре клуба – играл за U-16, U-18, U-19, а в нынешнем сезоне получает регулярную игровую практику в составе второго клуба каталонцев.
Игрок поразил тренерский штаб своей техникой, видением поля, а также ценится за универсальность – может сыграть на позициях центрального, атакующего полузащитника или на левом фланге атаки.
✍️ Brian Fariñas, azulgrana hasta el 2028— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) May 14, 2025
🔗 Todos los detalles 👉🏼 https://t.co/dFs1yzIlz9
💙❤️ pic.twitter.com/nYrg22afOM
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