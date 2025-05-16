Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона подписала контракт с перспективным испанским полузащитником
Испания
16 мая 2025, 12:25 |
520
0

Барселона подписала контракт с перспективным испанским полузащитником

Брайан Фаринас впечатлил тренерский штаб каталонского клуба

16 мая 2025, 12:25 |
520
0
Барселона подписала контракт с перспективным испанским полузащитником
ФК Барселона. Брайан Фаринас

Испанская «Барселона» подписала новый контракт с 19-летним полузащитником Брайаном Фаринасом, который считается одним из самых перспективных игроков в структуре каталонского клуба.

Предыдущее соглашение игрока заканчивалось в конце текущего сезона, поэтому некоторые команды планировали забрать полузащитника бесплатно.

Чтобы не допустить ухода Фаринаса, «Барселона» предложила ему продлить контракт до июня 2028 года. Брайан длительное время числится в структуре клуба – играл за U-16, U-18, U-19, а в нынешнем сезоне получает регулярную игровую практику в составе второго клуба каталонцев.

Игрок поразил тренерский штаб своей техникой, видением поля, а также ценится за универсальность – может сыграть на позициях центрального, атакующего полузащитника или на левом фланге атаки.

По теме:
ФОТО. Его не изменить. Щенсны с сигарой отпраздновал победу в Ла Лиге
Футбол изменился: стартовые составы команд известны заранее
Обошел Месси. Педри в 22 года провел юбилейный матч за Барселону
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона продление контракта
Николай Титюк Источник: Barca Universal
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет 7-я игра. Денвер и Оклахома устроили шоу на паркете
Баскетбол | 16 мая 2025, 06:35 3
Будет 7-я игра. Денвер и Оклахома устроили шоу на паркете
Будет 7-я игра. Денвер и Оклахома устроили шоу на паркете

Болельщики увидят еще одно противостояние Йокича и Гилджеса-Александера

В Украине может исчезнуть еще один клуб? Директор сделал важное заявление
Футбол | 16 мая 2025, 11:32 0
В Украине может исчезнуть еще один клуб? Директор сделал важное заявление
В Украине может исчезнуть еще один клуб? Директор сделал важное заявление

Андрей Филь заявил, что «Кремень» продолжит существовать

Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Другие виды | 15.05.2025, 12:15
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Другие виды | 15.05.2025, 16:55
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 6
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
14.05.2025, 22:37 22
Футбол
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40
Бокс
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
14.05.2025, 21:17 368
Футбол
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем