Барселона подписала контракт с перспективным испанским полузащитником

Испанская «Барселона» подписала новый контракт с 19-летним полузащитником Брайаном Фаринасом, который считается одним из самых перспективных игроков в структуре каталонского клуба.

Предыдущее соглашение игрока заканчивалось в конце текущего сезона, поэтому некоторые команды планировали забрать полузащитника бесплатно.

Чтобы не допустить ухода Фаринаса, «Барселона» предложила ему продлить контракт до июня 2028 года. Брайан длительное время числится в структуре клуба – играл за U-16, U-18, U-19, а в нынешнем сезоне получает регулярную игровую практику в составе второго клуба каталонцев.

Игрок поразил тренерский штаб своей техникой, видением поля, а также ценится за универсальность – может сыграть на позициях центрального, атакующего полузащитника или на левом фланге атаки.