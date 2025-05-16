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ATP
16 мая 2025, 16:30 | Обновлено 16 мая 2025, 21:42
1981
0

Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Риме

16 мая 2025, 16:30 | Обновлено 16 мая 2025, 21:42
1981
0
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) состоятся матчи 1/2 финала.

В 16:45 по Киеву на центральный корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) и Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9).

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу испанца.

Победитель противостояния в финале Мастерса поборется либо против Янника Синнера, либо против Томми Пола.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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