Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) состоятся матчи 1/2 финала.

В 16:45 по Киеву на центральный корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) и Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9).

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу испанца.

Победитель противостояния в финале Мастерса поборется либо против Янника Синнера, либо против Томми Пола.

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