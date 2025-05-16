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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 12:53 |
279
0

Известный украинский тренер посоветовал Шахтеру отпустить Судакова в Италию

Сергей Нагорняк поделился мыслями о потенциальном переходе украинского полузащитника

16 мая 2025, 12:53 |
279
0
Известный украинский тренер посоветовал Шахтеру отпустить Судакова в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский тренер Сергей Нагорняк, который работает во главе «Эпицентра», в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в итальянский «Наполи»:

– Сейчас в СМИ активно пишут, что «Наполи» готов купить Георгия Судакова у «Шахтера»!
– Надо просто отпустить Судакова.

– Думаете, что донецкому клубу лучше продать Георгия?
– Конечно, лучше продать. Он уже мыслями весь в Европе. Его надо просто отпустить. Парню нужно развиваться. Надо продать Судакова.

– А как считаете, Судакову «Наполи» подойдет по стилю, если Антонио Конте останется главным тренером?
– Судакову любая европейская команда подойдет. Он молодой парень, ему 22 года. Георгию нужно развиваться.

В текущем сезоне Судаков провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировоччная стоимоть украинского полузащитника составляет 32 млн евро.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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