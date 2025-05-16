Известный украинский тренер посоветовал Шахтеру отпустить Судакова в Италию
Сергей Нагорняк поделился мыслями о потенциальном переходе украинского полузащитника
Украинский тренер Сергей Нагорняк, который работает во главе «Эпицентра», в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в итальянский «Наполи»:
– Сейчас в СМИ активно пишут, что «Наполи» готов купить Георгия Судакова у «Шахтера»!
– Надо просто отпустить Судакова.
– Думаете, что донецкому клубу лучше продать Георгия?
– Конечно, лучше продать. Он уже мыслями весь в Европе. Его надо просто отпустить. Парню нужно развиваться. Надо продать Судакова.
– А как считаете, Судакову «Наполи» подойдет по стилю, если Антонио Конте останется главным тренером?
– Судакову любая европейская команда подойдет. Он молодой парень, ему 22 года. Георгию нужно развиваться.
В текущем сезоне Судаков провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировоччная стоимоть украинского полузащитника составляет 32 млн евро.
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