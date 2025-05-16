Известный украинский тренер посоветовал Шахтеру отпустить Судакова в Италию

Украинский тренер Сергей Нагорняк, который работает во главе «Эпицентра», в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в итальянский «Наполи»:

– Сейчас в СМИ активно пишут, что «Наполи» готов купить Георгия Судакова у «Шахтера»!

– Надо просто отпустить Судакова.

– Думаете, что донецкому клубу лучше продать Георгия?

– Конечно, лучше продать. Он уже мыслями весь в Европе. Его надо просто отпустить. Парню нужно развиваться. Надо продать Судакова.

– А как считаете, Судакову «Наполи» подойдет по стилю, если Антонио Конте останется главным тренером?

– Судакову любая европейская команда подойдет. Он молодой парень, ему 22 года. Георгию нужно развиваться.

В текущем сезоне Судаков провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировоччная стоимоть украинского полузащитника составляет 32 млн евро.