Другие новости16 мая 2025, 10:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 мая 2025, 10:50 |
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В пятницу, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Наср – Аль-Таавун
21:30 Астон Вилла – Тоттенхэм
22:15 Челси – Манчестер Юнайтед
КИБЕРСПОРТ
11:00 NaVi – Астралис
ТЕННИС
21:30 Янник Синнер – Томми Пол
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