СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

В пятницу, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Таавун

1.20 – 6.45 – 10.70

21:30 Астон Вилла – Тоттенхэм

1.34 – 6.06 – 8.55

22:15 Челси – Манчестер Юнайтед

1.47 – 4.89 – 7.03

КИБЕРСПОРТ

11:00 NaVi – Астралис

1.32 – 3.50

ТЕННИС

21:30 Янник Синнер – Томми Пол

1.10 – 7.20