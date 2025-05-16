Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Другие новости
16 мая 2025, 10:50 |
46
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 мая 2025, 10:50 |
46
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Таавун

Ggbet 1.20 – 6.45 – 10.70

21:30 Астон Вилла – Тоттенхэм

Ggbet 1.34 – 6.06 – 8.55

22:15 Челси – Манчестер Юнайтед

Ggbet 1.47 – 4.89 – 7.03

КИБЕРСПОРТ

11:00 NaVi – Астралис

Ggbet 1.32 – 3.50

ТЕННИС

21:30 Янник Синнер – Томми Пол

Ggbet 1.10 – 7.20

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега
Хоккей | 16 мая 2025, 07:42 2
Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега
Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега

Каролина вышла в финал Востока

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Футбол | 15 мая 2025, 12:16 6
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»

Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что не стоило менять лидеров

Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Футбол | 16.05.2025, 08:18
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне
Футбол | 16.05.2025, 11:20
Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне
Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Футбол | 16.05.2025, 09:10
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 6
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
14.05.2025, 15:30 34
Футбол
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
14.05.2025, 21:17 368
Футбол
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
15.05.2025, 00:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем