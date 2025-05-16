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ATP
16 мая 2025, 11:32 | Обновлено 16 мая 2025, 13:49
443
0

Стали известны все полуфиналисты престижного турнира ATP 1000 в Риме

В 1/2 финала пробились два представителя Италии

16 мая 2025, 11:32 | Обновлено 16 мая 2025, 13:49
443
0
Стали известны все полуфиналисты престижного турнира ATP 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

14–15 мая на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме (Италия) состоялись четвертьфинальные матчи.

В последнем четвертьфинальном поединке итальянец Янник Синнер разгромил норвежца Каспера Рууда, оставив в первом сете триумфатора мадридского Мастерса с баранкой, а во втором – отдав только один гейм.

Днем ранее вторая ракетка Италии Лоренцо Музетти выбил прошлогоднего чемпиона и второго сеяного Александра Зверева.

Оба полуфинальных матча в Риме пройдут в пятницу, 16 мая.

ATP 1000 Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6] – 6:0, 6:1

Хуберт Хуркач [30] – Томми Пол [11] – 6:7 (4:7), 3:6

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 4:6

Лоренцо Музетти [8] – Александр Зверев [2] – 7:6 (7:1), 6:4

ATP 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Томми Пол [11]

Карлос Алькарас [3] – Лоренцо Музетти [8]

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ATP Рим Янник Синнер Каспер Рууд Хуберт Хуркач Томми Пол Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти Александр Зверев
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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