Защитник сборной Украины рискует не сыграть в сезоне 2024/25 из-за травмы

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов рискует не сыграть в текущем сезоне из-за травмы, которую он получил в финале Кубка Турции.

На 43-й минуте матча с «Галатасараем» (0:3) футболист получил повреждение в борьбе з форвардом соперника Виктором Осимхеном и не смог самостоятельно покинуть поле. Наставник «Трабзонспора» был вынужден заменить украинца.

По сообщениям турецкой прессы, травма Батагова может оказаться серьезней, чем предполагалось ранее. Существует вероятность, что в нынешнем сезоне он больше не сможет выйти на поле. В ближайшее время Арсений пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будут известны примерный сроки восстановления.

В нынешнем сезоне украинский защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Батагова с клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро.