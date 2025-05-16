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  4. ФОТО. Ребров отреагировал на триумф Шахтера в Кубке Украины
Кубок Украины
16 мая 2025, 10:48 |
1320
0

ФОТО. Ребров отреагировал на триумф Шахтера в Кубке Украины

Коуч национальной сборной Украины поздравил донецкий клуб

16 мая 2025, 10:48 |
1320
0
ФОТО. Ребров отреагировал на триумф Шахтера в Кубке Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».

«Поздравляю «Шахтер» с победой в финале Кубка Украины! С годами мы привыкли к очень напряженным и важным матчам между «Динамо» и «Шахтером», и финал не был исключением.

Считаю, что обе команды внесли свой вклад в драматический финал для болельщиков украинского футбола. Мне лично было очень приятно посетить и поздравить победителей этого противостояния», – написал Ребров.

Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

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Кубок Украины по футболу Сергей Ребров Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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