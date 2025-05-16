ФОТО. Ребров отреагировал на триумф Шахтера в Кубке Украины
Коуч национальной сборной Украины поздравил донецкий клуб
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».
«Поздравляю «Шахтер» с победой в финале Кубка Украины! С годами мы привыкли к очень напряженным и важным матчам между «Динамо» и «Шахтером», и финал не был исключением.
Считаю, что обе команды внесли свой вклад в драматический финал для болельщиков украинского футбола. Мне лично было очень приятно посетить и поздравить победителей этого противостояния», – написал Ребров.
Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.
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