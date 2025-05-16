ФОТО. Ребров отреагировал на триумф Шахтера в Кубке Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».

«Поздравляю «Шахтер» с победой в финале Кубка Украины! С годами мы привыкли к очень напряженным и важным матчам между «Динамо» и «Шахтером», и финал не был исключением.

Считаю, что обе команды внесли свой вклад в драматический финал для болельщиков украинского футбола. Мне лично было очень приятно посетить и поздравить победителей этого противостояния», – написал Ребров.

Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.