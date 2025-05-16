Наставника Трабзонспора раскритиковали из-за украинского футболиста

Главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке раскритиковали журналисты и болельщики из-за поступка по отношению к украинскому форварду Даниилу Сикану.

В финальном матче Кубка Турции «Трабзонспор» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» со счетом 0:3. В этом поединке Сикан остался на скамейке запасных, несмотря на то, что набрал неплохую форму в последнее время. Фанаты остались недовольны таким решением Фатиха.

«Я постоянно получаю вопросы о Сикане. Он молодой игрок и я знаю, что у него есть определенная цена. Когда вы говорите перед микрофонами, то можете оскорбить моих футболистов.

В футболе вы должны либо думать очень быстро, либо быть очень быстрым. Савич не очень быстрый, но он быстро думает. Осимхен и быстрый, и быстро думает. Некоторым игрокам нужно учиться и развивать эти факторы. К сожалению, Даниил – игрок с недостатками», – решил оправдаться Текке.

В предыдущих трех матчах Сикан забил три гола и отдал одну результативную передачу. 18 мая подопечные Текке сыграют на выезде против «Бодрумспора».