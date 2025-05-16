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  4. Экс-форвард Зари может перебраться в США. Его оценивают в 4 млн евро
Бельгия
16 мая 2025, 09:15 |
824
0

Экс-форвард Зари может перебраться в США. Его оценивают в 4 млн евро

Аллахьяр Сайядманеш ныне выступает в Бельгии за «Вестерло»

16 мая 2025, 09:15 |
824
0
Экс-форвард Зари может перебраться в США. Его оценивают в 4 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллахьяр Сайядманеш

23-летний иранский форвард «Вестерло» Аллахьяр Сайядманеш грядущим летом может покинуть чемпионат Бельгии и продолжить карьеру за океаном.

Интерес к футболисту проявляет клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

Ожидается, что летом в «Вестерло» произойдет большая кадровая перестройка, в результате которой клуб осуществит до 20 исходящих и входящих трансферов.

За Аллахьяра «Вестерло» намерен выручить порядка 4 миллионов евро.

В 2020-2021 годах иранский форвард на правах аренды из «Фенербахче» выступал в Украине за «Зарю». В январе 2024-го Аллахьяр за 2,4 миллиона евро перешел в «Вестерло», и в текущем сезоне отличился 7 голами и 8 ассистами в 35 официальных матчах.

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Аллахьяр Сайядманеш Вестерло трансферы Заря Луганск Нью-Йорк Сити
Алексей Сливченко Источник: TransferFeed
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