Экс-форвард Зари может перебраться в США. Его оценивают в 4 млн евро

23-летний иранский форвард «Вестерло» Аллахьяр Сайядманеш грядущим летом может покинуть чемпионат Бельгии и продолжить карьеру за океаном.

Интерес к футболисту проявляет клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

Ожидается, что летом в «Вестерло» произойдет большая кадровая перестройка, в результате которой клуб осуществит до 20 исходящих и входящих трансферов.

За Аллахьяра «Вестерло» намерен выручить порядка 4 миллионов евро.

В 2020-2021 годах иранский форвард на правах аренды из «Фенербахче» выступал в Украине за «Зарю». В январе 2024-го Аллахьяр за 2,4 миллиона евро перешел в «Вестерло», и в текущем сезоне отличился 7 голами и 8 ассистами в 35 официальных матчах.