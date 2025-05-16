Директор пояснил, почему Кремень решил сорвать матч Первой лиги
У клуба из Кременчуга есть некоторые финансовые проблемы
Директор кременчугского «Кремня» Андрей Филь объяснил, почему его команда не поехала на матч Первой лиги против закарпатского «Миная». Функционер объяснил такое решение финансовыми проблемами.
– Андрей Витальевич, Кремень объявил, что не поедет на матч восьмого тура Первой лиги против Миная. Какова причина такого решения?
– Это финансовые проблемы. Есть такие проблемы у клуба, которые не позволяют нам покрыть затраты на горючее, проживание и питание футболистов в Закарпатье, – заявил Андрей.
Обе команды борются за выживание в первой лиге. Кремень находится на 17 строчке чемпионата с 14 баллами, а Минай занимает 14 строчку турнирки.
Ранее сообщалось, что ПФЛ приняла официальное решение по матчу Минай – Кремень
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