Насыщенным на рекорды выдался очередной игровой день Кубка Либертадорес
Ривер Плейт поиздевался над своим соперником, очередное результативное действие от Алана Патрика
В матчах 5–го тура Кубка Либертадорес были зафиксированы интересные статистические достижения.
Аргентинский Ривер Плейт дома сокрушил Индепендьенте дель Валье из Эквадора со счетом 6:2.
Этот матч стал знаковым для голкипера Ривер Плейт Франко Армани.
38–летний аргентинский вратарь провел свой 107–й матч в Кубке Либертадорес и делит теперь третье место по количеству сыгранных игр с Серхио Акино.
До абсолютного рекорда соревнований Армани осталось сыграть всего 6 матчей.
- 113 – Уго Алмейда
- 110 – Фабио
- 107 – Серхио Акино
- 107 – Франко Армани
Один из голов Ривер Плейта забил колумбийский форвард Мигель Борха.
Этот гол позволил колумбийцу войти в топ–4 лучших бомбардиров в истории Кубка Либертадорес.
- 54 – Альберто Спенсер
- 37 – Педро Роча
- 37 – Фернандо Морена
- 31 – Даниэль Онега
- 31 – Габигол
- 31 – Мигель Борха
Также можно отметить очередной гол аргентинского таланта Франко Мастантуоно. В свои 17 лет игрок Ривер Плейт имеет уже в своем активе 9 голов и 7 результативных передач за клуб во всех турнирах.
Ривер Плейт является рекордсменом Кубка Либертадорес по количеству матчей с 6+ забитыми голами:
- 12 – Ривер Плейт
- 6 – Коринтианс
- 5 – Пеньяроль
- 5 – Сантос
В другом матче бразильский Интернасьонал на выезде победил уругвайский Насьональ со счетом 2:0.
Очередной результативной передачей отметился Алан Патрик.
Бразилец лидирует в гонке бомбардиров Кубка Либертадорес после пяти сыгранных матчей:
- 5+2 – Алан Патрик (Интернасьонал)
- 5+0 – Эрнан Баркос (Альянса Лима)
- 5+0 – Рамиро Вака (Боливар)
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