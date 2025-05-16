Насыщенным на рекорды выдался очередной игровой день Кубка Либертадорес

В матчах 5–го тура Кубка Либертадорес были зафиксированы интересные статистические достижения.

Аргентинский Ривер Плейт дома сокрушил Индепендьенте дель Валье из Эквадора со счетом 6:2.

Этот матч стал знаковым для голкипера Ривер Плейт Франко Армани.

38–летний аргентинский вратарь провел свой 107–й матч в Кубке Либертадорес и делит теперь третье место по количеству сыгранных игр с Серхио Акино.

До абсолютного рекорда соревнований Армани осталось сыграть всего 6 матчей.

113 – Уго Алмейда

110 – Фабио

107 – Серхио Акино

107 – Франко Армани

Один из голов Ривер Плейта забил колумбийский форвард Мигель Борха.

Этот гол позволил колумбийцу войти в топ–4 лучших бомбардиров в истории Кубка Либертадорес.

54 – Альберто Спенсер

37 – Педро Роча

37 – Фернандо Морена

31 – Даниэль Онега

31 – Габигол

31 – Мигель Борха

Также можно отметить очередной гол аргентинского таланта Франко Мастантуоно. В свои 17 лет игрок Ривер Плейт имеет уже в своем активе 9 голов и 7 результативных передач за клуб во всех турнирах.

Ривер Плейт является рекордсменом Кубка Либертадорес по количеству матчей с 6+ забитыми голами:

12 – Ривер Плейт

6 – Коринтианс

5 – Пеньяроль

5 – Сантос

В другом матче бразильский Интернасьонал на выезде победил уругвайский Насьональ со счетом 2:0.

Очередной результативной передачей отметился Алан Патрик.

Бразилец лидирует в гонке бомбардиров Кубка Либертадорес после пяти сыгранных матчей: