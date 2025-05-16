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Кубок Либертадорес
16 мая 2025, 06:00 | Обновлено 16 мая 2025, 06:13
161
0

Насыщенным на рекорды выдался очередной игровой день Кубка Либертадорес

Ривер Плейт поиздевался над своим соперником, очередное результативное действие от Алана Патрика

16 мая 2025, 06:00 | Обновлено 16 мая 2025, 06:13
161
0
Насыщенным на рекорды выдался очередной игровой день Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах 5–го тура Кубка Либертадорес были зафиксированы интересные статистические достижения.

Аргентинский Ривер Плейт дома сокрушил Индепендьенте дель Валье из Эквадора со счетом 6:2.

Этот матч стал знаковым для голкипера Ривер Плейт Франко Армани.

38–летний аргентинский вратарь провел свой 107–й матч в Кубке Либертадорес и делит теперь третье место по количеству сыгранных игр с Серхио Акино.

До абсолютного рекорда соревнований Армани осталось сыграть всего 6 матчей.

  • 113 – Уго Алмейда
  • 110 – Фабио
  • 107 – Серхио Акино
  • 107 – Франко Армани

Один из голов Ривер Плейта забил колумбийский форвард Мигель Борха.

Этот гол позволил колумбийцу войти в топ–4 лучших бомбардиров в истории Кубка Либертадорес.

  • 54 – Альберто Спенсер
  • 37 – Педро Роча
  • 37 – Фернандо Морена
  • 31 – Даниэль Онега
  • 31 – Габигол
  • 31 – Мигель Борха

Также можно отметить очередной гол аргентинского таланта Франко Мастантуоно. В свои 17 лет игрок Ривер Плейт имеет уже в своем активе 9 голов и 7 результативных передач за клуб во всех турнирах.

Ривер Плейт является рекордсменом Кубка Либертадорес по количеству матчей с 6+ забитыми голами:

  • 12 – Ривер Плейт
  • 6 – Коринтианс
  • 5 – Пеньяроль
  • 5 – Сантос

В другом матче бразильский Интернасьонал на выезде победил уругвайский Насьональ со счетом 2:0.

Очередной результативной передачей отметился Алан Патрик.

Бразилец лидирует в гонке бомбардиров Кубка Либертадорес после пяти сыгранных матчей:

  • 5+2 – Алан Патрик (Интернасьонал)
  • 5+0 – Эрнан Баркос (Альянса Лима)
  • 5+0 – Рамиро Вака (Боливар)

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Кубок Либертадорес Ривер Плейт Алан Патрик Интернасьонал статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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