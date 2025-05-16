Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как прошел футбольный День Вышиванки: Шевченко, Лунин и другие
Другие новости
16 мая 2025, 03:26 |
96
0

ФОТО. Как прошел футбольный День Вышиванки: Шевченко, Лунин и другие

Подборка праздничных вышиванок

16 мая 2025, 03:26 |
96
0
ФОТО. Как прошел футбольный День Вышиванки: Шевченко, Лунин и другие
Instagram. Андрей Шевченко

День Вышиванки — это не просто праздник традиционной одежды, это символ единства, культурного наследия и гордости за свою историю.

В этот день украинцы надевают вышитые рубашки, чтобы показать свою любовь к Украине, сохранить народные традиции и подчеркнуть свою уникальность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Известные футболисты не остались в стороне и также разделили праздничное настроение.

Мы собрали для вас подборку с лучшими вышиванками украинских футболистов и футболистов украинских клубов.

Андрей Шевченко:

Дмитрий Ризнык:

Семейство Миколенко:

Валерий Бондарь:

Семейство Луниных:

Семья Степаненко:

Кевин:

Винисиус Тобиас:

По теме:
Конкурентка Леманн. Украинская футболистка показала себя в раздевалке
ФОТО. Звезда Барселоны во второй раз станет отцом
ВИДЕО. Роналду призвал всех сыграть в бесплатный футбольный симулятор
фото lifestyle Андрей Шевченко Дмитрий Ризнык Виталий Миколенко Виктория Миколенко Валерий Бондарь Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Тарас Степаненко Кевин (Шахтер) Винисиус Тобиас Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Футбол | 15 мая 2025, 12:16 5
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»

Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что не стоило менять лидеров

Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»
Футбол | 15 мая 2025, 21:20 15
Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»
Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»

Защитник «Шахтера» прокомментировал триумф в финале Кубка Украины

Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15.05.2025, 12:53
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Футбол | 15.05.2025, 09:30
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Футбол | 16.05.2025, 03:11
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 7
Другие виды
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 17
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
14.05.2025, 22:37 22
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
14.05.2025, 02:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем