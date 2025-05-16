ФОТО. Как прошел футбольный День Вышиванки: Шевченко, Лунин и другие

День Вышиванки — это не просто праздник традиционной одежды, это символ единства, культурного наследия и гордости за свою историю.

В этот день украинцы надевают вышитые рубашки, чтобы показать свою любовь к Украине, сохранить народные традиции и подчеркнуть свою уникальность.

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Известные футболисты не остались в стороне и также разделили праздничное настроение.

Мы собрали для вас подборку с лучшими вышиванками украинских футболистов и футболистов украинских клубов.

Андрей Шевченко:

Дмитрий Ризнык:

Семейство Миколенко:

Валерий Бондарь:

Семейство Луниных:

Семья Степаненко:

Кевин:

Винисиус Тобиас: