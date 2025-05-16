ФОТО. Как прошел футбольный День Вышиванки: Шевченко, Лунин и другие
Подборка праздничных вышиванок
День Вышиванки — это не просто праздник традиционной одежды, это символ единства, культурного наследия и гордости за свою историю.
В этот день украинцы надевают вышитые рубашки, чтобы показать свою любовь к Украине, сохранить народные традиции и подчеркнуть свою уникальность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Известные футболисты не остались в стороне и также разделили праздничное настроение.
Мы собрали для вас подборку с лучшими вышиванками украинских футболистов и футболистов украинских клубов.
Андрей Шевченко:
Дмитрий Ризнык:
Семейство Миколенко:
Валерий Бондарь:
Семейство Луниных:
Семья Степаненко:
Кевин:
Винисиус Тобиас:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что не стоило менять лидеров
Защитник «Шахтера» прокомментировал триумф в финале Кубка Украины