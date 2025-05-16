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16 мая 2025, 02:00 |
109
0

ФОТО. Звезда Барселоны во второй раз станет отцом

Френки де Йонг снова готовится стать отцом

16 мая 2025, 02:00 |
109
0
ФОТО. Звезда Барселоны во второй раз станет отцом
Instagram. Мики Кимени, жена Френки де Йонга

Френки де Йонг отпраздновал 28-й день рождения и сообщил, что они с женой Мики Кимени ждут второго ребёнка.

Ранее он помог «Барселоне» обыграть «Реал» в Эль-Класико (4:3), и клуб уже оформил чемпионство.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мики показала фото с беременным животом и написала: «Готовим кое-что получше праздничного торта».

Пара вместе со школы, поженились в мае 2024 года.

Барселона купила де Йонга у Аякса за 75 млн евро шесть лет назад. У него уже шесть трофеев в составе каталонского клуба.

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фото Френки де Йонг Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу рождение ребенка
Максим Лапченко Источник: Instagram
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