ФОТО. Звезда Барселоны во второй раз станет отцом

Френки де Йонг отпраздновал 28-й день рождения и сообщил, что они с женой Мики Кимени ждут второго ребёнка.

Ранее он помог «Барселоне» обыграть «Реал» в Эль-Класико (4:3), и клуб уже оформил чемпионство.

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Мики показала фото с беременным животом и написала: «Готовим кое-что получше праздничного торта».

Пара вместе со школы, поженились в мае 2024 года.

Барселона купила де Йонга у Аякса за 75 млн евро шесть лет назад. У него уже шесть трофеев в составе каталонского клуба.