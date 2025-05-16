ВИДЕО. Роналду призвал всех сыграть в бесплатный футбольный симулятор

Криштиану Роналду в Instagram анонсировал крупное обновление футбольной игры UFL и пригласил всех попробовать её бесплатно.

Он опубликовал ролик о старте 2-го сезона и доступности игры на PS5 и Xbox Series X|S.

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UFL — бесплатная игра от Strikerz Inc., релиз на консолях состоялся в декабре 2024 года, версия для ПК вышла в 2025-м.

Роналду инвестировал в проект £32 млн и снялся в трейлере игры вместе с другими звездами.