ВИДЕО. Роналду призвал всех сыграть в бесплатный футбольный симулятор
Криштиану Роналду рекламирует UFL
Криштиану Роналду в Instagram анонсировал крупное обновление футбольной игры UFL и пригласил всех попробовать её бесплатно.
Он опубликовал ролик о старте 2-го сезона и доступности игры на PS5 и Xbox Series X|S.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
UFL — бесплатная игра от Strikerz Inc., релиз на консолях состоялся в декабре 2024 года, версия для ПК вышла в 2025-м.
Роналду инвестировал в проект £32 млн и снялся в трейлере игры вместе с другими звездами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский голкипер не собирается покидать «Реал», несмотря на все слухи
Взгляд человека, которому действительно понравился поединок с минимумом моментов