Другие новости16 мая 2025, 00:57 |
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ФОТО. Роскошная девушка новичка Реала. Она – 10/10
Она переедет с Трентом в Мадрид
16 мая 2025, 00:57 |
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Трент Александер-Арнольд близок к переходу в «Реал» и вскоре подпишет долгосрочный контракт.
Его девушка, блогерша и модель Эстель Бенке, переедет с ним в Мадрид.
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Об их отношениях стало известно в конце 2024 года — пару замечали в Чешире и Венеции.
Популярность Эстель резко выросла. Семья Трента, включая его брата и агента Тайлера, также может перебраться в Испанию.
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