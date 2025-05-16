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16 мая 2025, 00:57 |
115
0

ФОТО. Роскошная девушка новичка Реала. Она – 10/10

Она переедет с Трентом в Мадрид

16 мая 2025, 00:57 |
115
0
ФОТО. Роскошная девушка новичка Реала. Она – 10/10
Instagram. Эстель Бенке

Трент Александер-Арнольд близок к переходу в «Реал» и вскоре подпишет долгосрочный контракт.

Его девушка, блогерша и модель Эстель Бенке, переедет с ним в Мадрид.

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Об их отношениях стало известно в конце 2024 года — пару замечали в Чешире и Венеции.

Популярность Эстель резко выросла. Семья Трента, включая его брата и агента Тайлера, также может перебраться в Испанию.

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фото Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу Трент Александер-Арнольд
Максим Лапченко Источник: Instagram
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