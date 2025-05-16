Другие новости16 мая 2025, 00:33 |
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ВИДЕО. Холанд назвал любимую еду и другие любимые вещи
Эрлинг Холанд ответил на интересные вопросы
16 мая 2025, 00:33 |
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Эрлинг Холанд в интервью официальному каналу Кубка Англии рассказал о своих любимых вещах.
Он назвал Брюне любимым городом, синий — любимым цветом, а также отметил любовь к смэш-бургерам и видеоиграм.
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Главным моментом в карьере стал требл сезона 2022/23.
Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» пройдет 17 мая.
Для «Сити» это возможность спасти сезон, и Холанд готов сыграть после восстановления от травмы.
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