ВИДЕО. Холанд назвал любимую еду и другие любимые вещи

Эрлинг Холанд в интервью официальному каналу Кубка Англии рассказал о своих любимых вещах.

Он назвал Брюне любимым городом, синий — любимым цветом, а также отметил любовь к смэш-бургерам и видеоиграм.

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Главным моментом в карьере стал требл сезона 2022/23.

Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» пройдет 17 мая.

Для «Сити» это возможность спасти сезон, и Холанд готов сыграть после восстановления от травмы.