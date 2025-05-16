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16 мая 2025, 00:33 |
146
0

ВИДЕО. Холанд назвал любимую еду и другие любимые вещи

Эрлинг Холанд ответил на интересные вопросы

16 мая 2025, 00:33 |
146
0
ВИДЕО. Холанд назвал любимую еду и другие любимые вещи
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд в интервью официальному каналу Кубка Англии рассказал о своих любимых вещах.

Он назвал Брюне любимым городом, синий — любимым цветом, а также отметил любовь к смэш-бургерам и видеоиграм.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Главным моментом в карьере стал требл сезона 2022/23.

Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» пройдет 17 мая.

Для «Сити» это возможность спасти сезон, и Холанд готов сыграть после восстановления от травмы.

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видео Эрлинг Холанд Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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