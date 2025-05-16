ФОТО. Журналистка с 5-м размером груди впечатлила новыми кадрами

Мария Аррегини, новая ведущая клубного ТВ «Реала», продолжает удивлять публику откровенными образами.

26-летняя итальянка выложила серию фото из Лос-Анджелеса в облегающем джинсовом наряде, подчеркивающем фигуру.

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Аррегини работает в пресс-службе мадридского клуба всего пять месяцев, но уже стала медийной сенсацией.

На её Instagram подписано более 700 тысяч человек.