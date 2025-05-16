Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Журналистка с 5-м размером груди впечатлила новыми кадрами
Другие новости
16 мая 2025, 00:17 |
760
1

ФОТО. Журналистка с 5-м размером груди впечатлила новыми кадрами

Вы захотите следить за Реал Мадрид-TV

16 мая 2025, 00:17 |
760
1
ФОТО. Журналистка с 5-м размером груди впечатлила новыми кадрами
Instagram. Мария Аррегини

Мария Аррегини, новая ведущая клубного ТВ «Реала», продолжает удивлять публику откровенными образами.

26-летняя итальянка выложила серию фото из Лос-Анджелеса в облегающем джинсовом наряде, подчеркивающем фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Аррегини работает в пресс-службе мадридского клуба всего пять месяцев, но уже стала медийной сенсацией.

На её Instagram подписано более 700 тысяч человек.

По теме:
ФОТО. Роскошная девушка новичка Реала. Она – 10/10
ВИДЕО. Холанд назвал любимую еду и другие любимые вещи
Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25
фото Реал Мадрид lifestyle девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15 мая 2025, 08:17 8
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал

Украинец готов перейти в «Челси»

Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15 мая 2025, 12:53 6
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером

Виктор поддержал Александра Караваева

Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»
Футбол | 15.05.2025, 21:20
Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»
Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Футбол | 15.05.2025, 09:30
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Экс-вратарь Карпат объяснил, почему Ризнык выиграл серию пенальти в Кубке
Футбол | 15.05.2025, 23:32
Экс-вратарь Карпат объяснил, почему Ризнык выиграл серию пенальти в Кубке
Экс-вратарь Карпат объяснил, почему Ризнык выиграл серию пенальти в Кубке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Стежити за ригалтв?))) Хіба що подоїти бідолашну)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 7
Другие виды
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
14.05.2025, 22:37 22
Футбол
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем