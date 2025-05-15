Другие новости15 мая 2025, 23:50 |
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ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
Даяна Ястремская красиво отметила свой день рождения
15 мая 2025, 23:50 |
1644
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Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№45 WTA) отметила 25-летие в Монако и поделилась фото в Instagram.
На набережной она позировала с плакатом «Сегодня мой день рождения», а позже показала торт с фейерверком и свечами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Один из кадров снят в багажнике её Porsche Macan, который она купила в прошлом году.
Базовая версия стоит от $60 000, топовые комплектации могут превышать $100 000.
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Комментарии 11
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Це виглядає як пити горілку з самим собою.
Іспанський сором
С плакатом как будто просит милостыню. Личико перекроила хрен узнаешь кто это.
Грала б ти так, як святкуєш
Платье и кросы. Мамина модница Фото в багажнике вообще атас. Типа больше негде, будем позировать в багажнике
Я так поняла з тенісом людина вирішила завʼязувати?
Ця талановита дівчина, 3-тя тенисистка України святкує день народження, але її ніхто не привітав.
З днюхой красуня !!!
Щастя,кохання,успіхів в житті та спорті!!
Боже, яке кончене.
Моя девочка
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