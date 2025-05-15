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  4. ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
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15 мая 2025, 23:50 |
1644
11

ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако

Даяна Ястремская красиво отметила свой день рождения

15 мая 2025, 23:50 |
1644
11
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
Instagram. Даяна Ястремская

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№45 WTA) отметила 25-летие в Монако и поделилась фото в Instagram.

На набережной она позировала с плакатом «Сегодня мой день рождения», а позже показала торт с фейерверком и свечами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Один из кадров снят в багажнике её Porsche Macan, который она купила в прошлом году.

Базовая версия стоит от $60 000, топовые комплектации могут превышать $100 000.

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фото Даяна Ястремская день рождения lifestyle теннис
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 11
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Muskrat2
Це виглядає як пити горілку з самим собою.
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+7
Mystic_Healer
Іспанський сором
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+6
saltim
С плакатом как будто просит милостыню. Личико перекроила хрен узнаешь кто это.
Ответить
+5
easterly
Грала б ти так, як святкуєш
Ответить
+3
Серж
Платье и кросы. Мамина модница Фото в багажнике вообще атас. Типа больше негде, будем позировать в багажнике 
Ответить
+2
Катя
Я так поняла з тенісом людина вирішила завʼязувати?
Ответить
0
SanYa_TheBest
Ця талановита дівчина, 3-тя тенисистка України святкує день народження, але її ніхто не привітав.
Ответить
0
SosokDayany
З днюхой красуня !!!
Ответить
0
C.Пеклов
Щастя,кохання,успіхів в житті та спорті!!
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-1
ptolemeus
Боже, яке кончене.
Ответить
-1
Первый Среди Равных
Моя девочка
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-4
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