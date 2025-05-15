ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№45 WTA) отметила 25-летие в Монако и поделилась фото в Instagram.

На набережной она позировала с плакатом «Сегодня мой день рождения», а позже показала торт с фейерверком и свечами.

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Один из кадров снят в багажнике её Porsche Macan, который она купила в прошлом году.

Базовая версия стоит от $60 000, топовые комплектации могут превышать $100 000.