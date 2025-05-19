Реал узнал цену на игрока, о котором мечтает Алонсо. Цена – заоблачная

Мадридский «Реал» хочет усилить полузащиту в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо определил для себя игрока, которого хочет видеть в клубе. Будущий тренер «Реала» мечтает о переходе Витиньи из «ПСЖ». «Реал» запросил в «ПСЖ» ценник на португальца, ответ парижан – 130 миллионов евро.

«Реал» не готов платить такие деньги и ведет переговоры с «ПСЖ» по уменьшению суммы.

В этом сезоне на счету Витиньи 49 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).