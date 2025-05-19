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  4. Реал узнал цену на игрока, о котором мечтает Алонсо. Цена – заоблачная
Испания
19 мая 2025, 01:54 |
114
0

Реал узнал цену на игрока, о котором мечтает Алонсо. Цена – заоблачная

Хаби Алонсо мечтает о трансфере Витиньи из «ПСЖ»

19 мая 2025, 01:54 |
114
0
Реал узнал цену на игрока, о котором мечтает Алонсо. Цена – заоблачная
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Мадридский «Реал» хочет усилить полузащиту в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо определил для себя игрока, которого хочет видеть в клубе. Будущий тренер «Реала» мечтает о переходе Витиньи из «ПСЖ». «Реал» запросил в «ПСЖ» ценник на португальца, ответ парижан – 130 миллионов евро.

«Реал» не готов платить такие деньги и ведет переговоры с «ПСЖ» по уменьшению суммы.

В этом сезоне на счету Витиньи 49 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).

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Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Лиги 1 Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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