Реал узнал цену на игрока, о котором мечтает Алонсо. Цена – заоблачная
Хаби Алонсо мечтает о трансфере Витиньи из «ПСЖ»
Мадридский «Реал» хочет усилить полузащиту в летнее трансферное окно 2025 года.
По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо определил для себя игрока, которого хочет видеть в клубе. Будущий тренер «Реала» мечтает о переходе Витиньи из «ПСЖ». «Реал» запросил в «ПСЖ» ценник на португальца, ответ парижан – 130 миллионов евро.
«Реал» не готов платить такие деньги и ведет переговоры с «ПСЖ» по уменьшению суммы.
В этом сезоне на счету Витиньи 49 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).
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