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Кубок Англии
Кристал Пэлас
17.05.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2025, 20:33 |
209
0

Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 17 мая в 18:30

15 мая 2025, 20:33 |
209
0
Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FA. Кубок Англии

В субботу, 17 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
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Кристал Пэлас Манчестер Сити Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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