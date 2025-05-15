Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 17 мая в 18:30
В субботу, 17 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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