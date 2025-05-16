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16 мая 2025, 21:51 | Обновлено 16 мая 2025, 22:21
1233
0

Усик попал в денежный топ от Forbes. Первый – Роналду

Украинец стал 11-м спортсменом 2025 года по количеству заработанных денег

16 мая 2025, 21:51 | Обновлено 16 мая 2025, 22:21
1233
0
Усик попал в денежный топ от Forbes. Первый – Роналду
Forbes

Известный журнал Forbes обнародовал список спортсменов с самым большим заработком в 2025 году.

Тройку топа открыл британский боксер Тайсон Фьюри, который заработал в этом году 146 миллионов долларов. Интересно, что лишь 6 из них ему принесла неспортивная деятельность.

На втором месте расположился американский баскетболист Стефен Карри. Несмотря на довольно посредственную для участников этого топа зарплату в 56 миллионов долларов, он имеет собственный бренд и несколько других бизнесов, которые суммарно принесли ему 100 миллионов долларов и позволили занять столь высокое место в этом рейтинге.

Самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года стал португальский футболист Криштиану Роналду. Кроме сумасшедших 225 миллионов долларов, которые ему ежегодно выплачивает саудовский «Аль-Наср», он заработал еще 50 миллионов на бизнесе и рекламе.

Также в рейтинг попал и украинский спортсмен – боксер Александр Усик. Его заработок в 2025 году составил 101 миллион долларов, это 11-е место среди всех мировых атлетов.

Топ-10 спортсменов по заработку в 2025 году:

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Доходы более 70 млн: Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен в топе Forbes-2025
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Усик Тайсон Фьюри Стефен Карри Леброн Джеймс Карим Бензема Кевин Дюрант рейтинг финансы зарплаты Forbes
Дмитрий Вус Источник: Forbes
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