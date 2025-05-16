Усик попал в денежный топ от Forbes. Первый – Роналду

Известный журнал Forbes обнародовал список спортсменов с самым большим заработком в 2025 году.

Тройку топа открыл британский боксер Тайсон Фьюри, который заработал в этом году 146 миллионов долларов. Интересно, что лишь 6 из них ему принесла неспортивная деятельность.

На втором месте расположился американский баскетболист Стефен Карри. Несмотря на довольно посредственную для участников этого топа зарплату в 56 миллионов долларов, он имеет собственный бренд и несколько других бизнесов, которые суммарно принесли ему 100 миллионов долларов и позволили занять столь высокое место в этом рейтинге.

Самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года стал португальский футболист Криштиану Роналду. Кроме сумасшедших 225 миллионов долларов, которые ему ежегодно выплачивает саудовский «Аль-Наср», он заработал еще 50 миллионов на бизнесе и рекламе.

Также в рейтинг попал и украинский спортсмен – боксер Александр Усик. Его заработок в 2025 году составил 101 миллион долларов, это 11-е место среди всех мировых атлетов.

Топ-10 спортсменов по заработку в 2025 году: