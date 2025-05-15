ПСВ присоединился к клубу 100. Ждем Барселоны?

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «ПСВ» на своем поле победил «Хераклес» со счетом 4:1.

Четвертый гол «ПСВ», забивший Малик Тиллман, стал для команды из Эйндговена юбилейным, 100-м сезоне Эредивизи 2024/25.

«ПСВ» стал третьим клубом среди всех европейских чемпионатов, которому удалось в текущем сезоне забить 100 голов.

117 – «Црвена Звезда» (Сербия)

111 – «Селтик» (Шотландия)

100 – «ПСВ» (Нидерланды)

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов только у «Барселоны» и «Баварии» есть шансы присоединиться к этой тройке.

Правда, «Баварии» до окончания чемпионата осталась только 1 игра.