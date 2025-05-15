ПСВ присоединился к клубу 100. Ждем Барселоны?
Лидер чемпионата Нидерландов забил 100 голов в сезоне 2024/25
В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «ПСВ» на своем поле победил «Хераклес» со счетом 4:1.
Четвертый гол «ПСВ», забивший Малик Тиллман, стал для команды из Эйндговена юбилейным, 100-м сезоне Эредивизи 2024/25.
«ПСВ» стал третьим клубом среди всех европейских чемпионатов, которому удалось в текущем сезоне забить 100 голов.
117 – «Црвена Звезда» (Сербия)
111 – «Селтик» (Шотландия)
100 – «ПСВ» (Нидерланды)
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов только у «Барселоны» и «Баварии» есть шансы присоединиться к этой тройке.
Правда, «Баварии» до окончания чемпионата осталась только 1 игра.
Pela 2.ª época consecutiva, o PSV chegou aos 💯 golos na Liga 🇳🇱 - 3.ª equipa a atingir este registo numa época nas Ligas Europeias:— Playmaker (@playmaker_PT) May 15, 2025
117 🇷🇸 Crvena Zvezda
111 🏴 Celtic
100 🇳🇱 PSV pic.twitter.com/XYRQrbTtkQ
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