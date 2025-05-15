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  4. ПСВ присоединился к клубу 100. Ждем Барселоны?
Нидерланды
15 мая 2025, 20:15 |
240
0

ПСВ присоединился к клубу 100. Ждем Барселоны?

Лидер чемпионата Нидерландов забил 100 голов в сезоне 2024/25

15 мая 2025, 20:15 |
240
0
ПСВ присоединился к клубу 100. Ждем Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «ПСВ» на своем поле победил «Хераклес» со счетом 4:1.

Четвертый гол «ПСВ», забивший Малик Тиллман, стал для команды из Эйндговена юбилейным, 100-м сезоне Эредивизи 2024/25.

«ПСВ» стал третьим клубом среди всех европейских чемпионатов, которому удалось в текущем сезоне забить 100 голов.

117 – «Црвена Звезда» (Сербия)
111 – «Селтик» (Шотландия)
100 – «ПСВ» (Нидерланды)

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов только у «Барселоны» и «Баварии» есть шансы присоединиться к этой тройке.

Правда, «Баварии» до окончания чемпионата осталась только 1 игра.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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