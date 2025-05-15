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Англия
15 мая 2025, 20:09 | Обновлено 15 мая 2025, 20:10
82
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Манчестер Юнайтед

Матч чемпионата Англии состоится 16 мая в 22:15

15 мая 2025, 20:09 | Обновлено 15 мая 2025, 20:10
82
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Манчестер Юнайтед
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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