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  4. «Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Англия
15 мая 2025, 19:51 |
1792
4

«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко

Капитан Арсенала признался, что боится застрять с украинцем в лифте

15 мая 2025, 19:51 |
1792
4
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Мартин Эдегор

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об одном недостатке своего украинского одноклубника Александра Зинченко.

«С кем из игроков нашей команды я бы не хотел застрять в лифте? С Зинченко. Потому что он очень много болтает», – сказал Эдегор, улыбаясь, в интервью ESPN. Также Мартин добавил, что украинец не просто много говорит, но еще и быстро.

Сообщалось, что в «Арсенале» приняли категорическое решение по Зинченко.

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Мартин Эдегор Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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pol-55
Ну коли балакає,а не говорить,то витримати таке ...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Tea with milk
Зина - активист.
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-1
inspekcha85
Мы живём во времена балаболов и пустобрёхов.Многие этот конёк взяли на вооружение.Вероятно и Зинченко тоже.
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-2
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