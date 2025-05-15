«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об одном недостатке своего украинского одноклубника Александра Зинченко.

«С кем из игроков нашей команды я бы не хотел застрять в лифте? С Зинченко. Потому что он очень много болтает», – сказал Эдегор, улыбаясь, в интервью ESPN. Также Мартин добавил, что украинец не просто много говорит, но еще и быстро.

Сообщалось, что в «Арсенале» приняли категорическое решение по Зинченко.