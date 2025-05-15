Англия15 мая 2025, 19:51 |
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«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Капитан Арсенала признался, что боится застрять с украинцем в лифте
15 мая 2025, 19:51 |
1792
4
Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об одном недостатке своего украинского одноклубника Александра Зинченко.
«С кем из игроков нашей команды я бы не хотел застрять в лифте? С Зинченко. Потому что он очень много болтает», – сказал Эдегор, улыбаясь, в интервью ESPN. Также Мартин добавил, что украинец не просто много говорит, но еще и быстро.
Сообщалось, что в «Арсенале» приняли категорическое решение по Зинченко.
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Комментарии 4
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Ну коли балакає,а не говорить,то витримати таке ...
Показать Скрыть 1 ответ
Зина - активист.
Мы живём во времена балаболов и пустобрёхов.Многие этот конёк взяли на вооружение.Вероятно и Зинченко тоже.
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