Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров
ФК «Пакш» обыграл в финале «Ференцварош»
14 мая в финале Кубка Венгрии сошлись ФК «Пакш» и «Ференцварош».
В основное время команды победителя не выявили. В первом тайме футболисты команды «Пакш» вышли вперед, а уже в конце матча «Ференцварош» сравнял счет.
Также командам не хватило двух экстратаймов, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти.
Именитый «Ференцварош» уступил 4:3.
Интересно, что ФК «Пакш» уже второй раз подряд становится обладателем Кубка Венгрии. Это единственная команда элитного дивизиона, которая выступает против легионеров.
В прошлом сезоне «Пакш» также обыграл «Ференцварош», но тогда хватило экстратаймов (2:0).
Кубок Венгрии. Финал. 14 мая
Ференцварош – Пакш – 1:1 (по пенальти: 3:4)
Голы: Джозеф, 90+4, – Тот, 45+1
Видео голов и обзор матча
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