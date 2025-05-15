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15 мая 2025, 19:27 | Обновлено 15 мая 2025, 19:29
1035
0

Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров

ФК «Пакш» обыграл в финале «Ференцварош»

15 мая 2025, 19:27 | Обновлено 15 мая 2025, 19:29
1035
0
Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров
fradi.hu

14 мая в финале Кубка Венгрии сошлись ФК «Пакш» и «Ференцварош».

В основное время команды победителя не выявили. В первом тайме футболисты команды «Пакш» вышли вперед, а уже в конце матча «Ференцварош» сравнял счет.

Также командам не хватило двух экстратаймов, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти.

Именитый «Ференцварош» уступил 4:3.

Интересно, что ФК «Пакш» уже второй раз подряд становится обладателем Кубка Венгрии. Это единственная команда элитного дивизиона, которая выступает против легионеров.

В прошлом сезоне «Пакш» также обыграл «Ференцварош», но тогда хватило экстратаймов (2:0).

Кубок Венгрии. Финал. 14 мая

Ференцварош – Пакш – 1:1 (по пенальти: 3:4)

Голы: Джозеф, 90+4, – Тот, 45+1

Видео голов и обзор матча

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Кубок Венгрии по футболу Пакш Ференцварош
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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