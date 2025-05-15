Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере оценили сезон УПЛ: «Это неудобно и неприлично»
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 18:32 | Обновлено 15 мая 2025, 18:36
437
1

В Шахтере оценили сезон УПЛ: «Это неудобно и неприлично»

Срна согласен с тем, что команда провалила сезон

15 мая 2025, 18:32 | Обновлено 15 мая 2025, 18:36
437
1
В Шахтере оценили сезон УПЛ: «Это неудобно и неприлично»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Несмотря на победу в Кубке Украины, директор Шахтера по футболу Дарио Срна недоволен тем, как команда Марино Пушича провела чемпионат УПЛ, где близка к финишу на третьей позиции впервые за почти 30 лет.

«Чемпионат мы по делу проиграли, третье место вообще занимаем. Я не помню, когда мы были третьим в чемпионате. Это неудобно и неприлично».

«Но Динамо и Александрия полностью заслуживают свои места. А так сезон могу оценить как нормальный, учитывая Кубок Украины и выход в Лигу Европы», – сказал Срна.

Неудача в УПЛ привела к тому, что Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прокомментировало увольнение Ашура
У команды нет денег на поездку. Одна игра Первой лиги не состоится
ВИДЕО. Пушич: «Эта победа много значит для меня, игроков и персонала»
Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Футбол | 15 мая 2025, 07:43 14
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале

Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Другие виды | 15.05.2025, 12:15
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15.05.2025, 09:37
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Футбол | 15.05.2025, 18:11
Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Не так печаль велика -
Що ми в таблиці треті🥉🇺🇦
Як те, що Кіт Мурлика😸❤️
Не з'являється в інеті...😢
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
14.05.2025, 22:05 6
Бокс
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 4
Футбол
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
13.05.2025, 20:01 1
Хоккей
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем