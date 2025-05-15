В Шахтере оценили сезон УПЛ: «Это неудобно и неприлично»

Несмотря на победу в Кубке Украины, директор Шахтера по футболу Дарио Срна недоволен тем, как команда Марино Пушича провела чемпионат УПЛ, где близка к финишу на третьей позиции впервые за почти 30 лет.

«Чемпионат мы по делу проиграли, третье место вообще занимаем. Я не помню, когда мы были третьим в чемпионате. Это неудобно и неприлично».

«Но Динамо и Александрия полностью заслуживают свои места. А так сезон могу оценить как нормальный, учитывая Кубок Украины и выход в Лигу Европы», – сказал Срна.

Неудача в УПЛ привела к тому, что Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов.