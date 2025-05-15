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  4. С Бущаном. Известны стартовые составы на матч Аль-Рияд – Аль-Шабаб
Саудовская Аравия
15 мая 2025, 18:40 |
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С Бущаном. Известны стартовые составы на матч Аль-Рияд – Аль-Шабаб

Матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии начнется в 19:15 по Киеву

15 мая 2025, 18:40 |
99
0
С Бущаном. Известны стартовые составы на матч Аль-Рияд – Аль-Шабаб
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

В четверг, 15 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».

Встречу примет стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский кипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»:

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Аль-Шабаб Аль-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу стартовые составы Георгий Бущан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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