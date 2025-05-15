С Бущаном. Известны стартовые составы на матч Аль-Рияд – Аль-Шабаб

В четверг, 15 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».

Встречу примет стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский кипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»: