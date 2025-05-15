С Бущаном. Известны стартовые составы на матч Аль-Рияд – Аль-Шабаб
Матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии начнется в 19:15 по Киеву
В четверг, 15 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Риядом» и «Аль-Шабабом».
Встречу примет стадион имени принца Фейсал ибн Фахда. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по Киеву.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский кипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан начнет матч с первых минут.
Стартовые составы на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»:
📋 قائمتنـا لمواجهـة ”الشباب“ في @SPL ⚽️❤️#الرياض #الرياض_الشباب pic.twitter.com/g0gFIdZAw6— نادي الرياض السعودي (@AlRiyadhFC) May 15, 2025
⚽️ قائمتنا في مواجهة اليوم #يلا_شباب #الرياض_الشباب pic.twitter.com/3OqViNTfPx— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 15, 2025
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