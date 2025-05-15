ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прокомментировало увольнение Ашура

Клуб УПЛ Полесье через три дня после сообщения об увольнении наставника Имада Ашура прокомментировал ситуацию и заявил, что договорился об условиях разрыва контракта.

Стороны не имеют претензий друг к другу.

«Клуб и тренерский штаб Имада Ашура достигли соглашения по всем вопросам расторжения контракта, что позволило сторонам разойтись с уважением и благодарностью к совместно пройденному пути. Тренер возглавил команду в ответственный и непростой период – его вызов начался сразу с матчей в еврокубках. Команда находилась в процессе перестройки, к составу присоединились многие новички, и параллельно с решением турнирных задач тренер формировал новый коллектив».

«Это была большая ответственность, которую тренерский штаб принял с достоинством», – сообщил клуб.

Полесье уволило Ашура после «определенных событий в клубе», но подробностей случившегося все еще нет.