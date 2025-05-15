Реал активировал клаусулу и закрывает большой трансфер на лето

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ресурсов Marca и The Athletic, Реал активировал клаусулу в контракте защитника Борнмута Дина Хейсена.

Ранее было известно, что сумма составляет сравнительно небольшие для топ-клубов 50 миллионов фунтов. Сообщается, что испанский игрок подпишет контракт до 2031 года.

Мадридский клуб выплатит сумму тремя платежами, а представители Хейсена уже находятся в Мадриде для завершения сделки.

20-летний центральный защитник вместе с украинцем Ильей Забарным является одним из залогов успеха скромного английского клуба в нынешнем сезоне.

Хейсен провел 34 матча и забил 3 гола. Реал хочет, чтобы Хейсен поехал в составе команды на Клубный чемпионат мира.

Дин может стать вторым летним новичком мадридцев. Известно, что свободным агентом в команду должен перейти Трент Александер-Арнольд.