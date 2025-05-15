Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал активировал клаусулу и закрывает большой трансфер на лето
Испания
15 мая 2025, 16:23 | Обновлено 15 мая 2025, 16:30
1875
0

Реал активировал клаусулу и закрывает большой трансфер на лето

Хейсен перейдет в мадридскую команду

15 мая 2025, 16:23 | Обновлено 15 мая 2025, 16:30
1875
0
Реал активировал клаусулу и закрывает большой трансфер на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ресурсов Marca и The Athletic, Реал активировал клаусулу в контракте защитника Борнмута Дина Хейсена.

Ранее было известно, что сумма составляет сравнительно небольшие для топ-клубов 50 миллионов фунтов. Сообщается, что испанский игрок подпишет контракт до 2031 года.

Мадридский клуб выплатит сумму тремя платежами, а представители Хейсена уже находятся в Мадриде для завершения сделки.

20-летний центральный защитник вместе с украинцем Ильей Забарным является одним из залогов успеха скромного английского клуба в нынешнем сезоне.

Хейсен провел 34 матча и забил 3 гола. Реал хочет, чтобы Хейсен поехал в составе команды на Клубный чемпионат мира.

Дин может стать вторым летним новичком мадридцев. Известно, что свободным агентом в команду должен перейти Трент Александер-Арнольд.

По теме:
Украинский легионер может продолжить карьеру в составе чемпиона Словакии
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
На игрока первой команды Реала открыли уголовное дело. В чем обвиняют?
Дин Хейсен Борнмут Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Бокс | 14 мая 2025, 23:56 1
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика

Отец Тайсона Джон выделил Агита Кабайела

«В канализацию смыты 125 лет истории». Фаны – о фиаско Милана в Кубке
Футбол | 15 мая 2025, 14:56 2
«В канализацию смыты 125 лет истории». Фаны – о фиаско Милана в Кубке
«В канализацию смыты 125 лет истории». Фаны – о фиаско Милана в Кубке

В финале Кубка Италии «Милан» уступил «Болонье»

Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Другие виды | 15.05.2025, 12:15
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
Бокс | 14.05.2025, 22:05
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Футбол | 15.05.2025, 08:57
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 17
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 7
Футбол
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26 2
Бокс
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем