Римское дежавю. Пол переиграл Хуркача и вышел в полуфинал Мастерса

Американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертьфинале 27-летний американец в двух сетах переиграл поляка Хуберта Хуркача (ATP 5). Первый сет Пол выиграл на тай-брейке.

Таким образом Томми повторил прошлогодний успех. Тогда в четвертьфинале римского Мастерса он нанес поражение Хуберту в трех сетах (7:5, 3:6, 6:3).

Теннисисты провели на корте ровно два часа. Это был их шестой поединок, счет 3:3.

ATP 1000 Рим. Грунт. Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша) [30] – Томми Пол (США) [11] – 6:7 (4:7), 3:6

В полуфинале американский теннисист сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) [1] – Каспер Рууд (Норвегия) [6].

Для него это 18-й полуфинал в карьере и четвертый на грунте.