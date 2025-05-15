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Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 14:52 | Обновлено 15 мая 2025, 15:55
676
0

У Карпат возникли проблемы с центром обороны

17 мая львовяне в Ковалевке проведут матч 29-го тура в Ковалевке

15 мая 2025, 14:52 | Обновлено 15 мая 2025, 15:55
676
0
У Карпат возникли проблемы с центром обороны
ФК Карпаты. Жан Педросо

Как стало известно Sport.ua, львовяне, которые близки к завоеванию путевки в Лигу конференций, сыграют не в боевом составе.

По имеющейся информации, восстановление после травм легионера Жана Педросо и Тимура Стецькова проходит не так быстро, как того бы хотелось, и они не помогут в Ковалевке. А еще один легионер - Владислав Бабогло - дисквалифицирован.

Сейчас среди стопперов в строю в «Карпатах» остается только Владимир Адамюк, и руководителю Владиславу Лупашко придется хорошо подумать, кто составит ему компанию в центре обороны.

Ранее мы сообщали, что была обнародована символическая сборная 28 тура Украинской Премьер-лиги.

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инсайд Карпаты Львов Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Жан Педросо Тимур Стецьков травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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