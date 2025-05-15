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  4. Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2025, 21:30 |
3650
1

Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме

15 мая 2025, 21:30 |
3650
1
Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Чжэн Циньвень

15 мая состоятся матчи 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Чжэн Циньвень (Китай, WTA 8) и Коко Гауфф (США, WTA 3).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу американки.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Пейтон Стернс.

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Коко Гауфф Чжэн Циньвень WTA Рим смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vadym Shcherban
Грають на рівні ДЮСШ. Ех, сюди б Марту...
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