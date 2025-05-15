Жасмин Паолини – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме
15 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоятся матчи 1/2 финала.
Ориентировочно в 16:00 по Киеву на центральный корт выйдут Жасмин Паолини (Италия, WTA 5) и Пейтон Стернс (США, WTA 42).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Чжэн Циньвень, либо против Коко Гауфф.
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