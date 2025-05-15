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  4. Жасмин Паолини – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2025, 16:00 |
2222
12

Жасмин Паолини – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме

15 мая 2025, 16:00 |
2222
12
Жасмин Паолини – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

15 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоятся матчи 1/2 финала.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на центральный корт выйдут Жасмин Паолини (Италия, WTA 5) и Пейтон Стернс (США, WTA 42).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Чжэн Циньвень, либо против Коко Гауфф.

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Жасмин Паолини Пейтон Стернс смотреть онлайн WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Vitason
Втомлена Стернс,без такого запалу грає ,як зі Світоліной.Багато виснажливих матчів на турнірі провела,не витягне вона ще один такий матч.
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+4
Oleksandr Barabakh
Чому ж ти так не грала проти Еліни?... А зараз  скривдженою почуваєшся
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+1
chevars
Так Стернс не впізнати. Вона мов надувна кулька, що високо злетіла, але десь там у височині на щось накололась і здулась. А може з Еліною була під якими то речовинами?
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+1
Mystic_Healer
блін пропустив 2й сет. ракетки не била?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
chevars
Але проти Чжен (Гоф) у Паоліні шансів не буде
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0
Mystic_Healer
перший є
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0
Mystic_Healer
5:5
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0
pawa
Зовсім невипадково ця Стернс зупинила нашу Світоліну на шляху до півфіналу! Непроста вона тенісистка, добре розуміється на грі, ось і Паоліні нічого з нею не може поробити! 
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-1
Pat_riot
Американка всіми своїми формами підкручена та накручена на тут і тепер. Тут і тепер Рим. Вона навіть може взяти титул. Щоб потім пропасти з радарів. Обов`язково. Це просто закони фізики, та і лірики теж
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-3
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