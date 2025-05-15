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15 мая 2025, 14:35 | Обновлено 15 мая 2025, 15:52
1795
0

МОНФИС: «Хорошо тренируюсь. Провожу время с моей маленькой дочкой»

Французский теннисист поделился новостями в Snapchat

15 мая 2025, 14:35 | Обновлено 15 мая 2025, 15:52
1795
0
МОНФИС: «Хорошо тренируюсь. Провожу время с моей маленькой дочкой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, который снялся с грунтового Мастерса в Мадриде из-за болезни перед матчем (25 апреля) второго круга против Андрея Рублева, с тех пор не выходил на корт.

Прежде чем отправиться на турнир ATP 500 в Гамбург (18 мая – 24 мая) для подготовки к Ролан Гаррос (25 мая – 8 июня), 38-летний спортсмен поделился новостями в Snapchat.

«Давненько я не сообщал вам, как у меня дела. Я уже несколько недель дома, и все идет отлично – провожу время с моей маленькой дочкой, и это идеально. Хорошо тренируюсь, знаю, что было много вопросов.

В эти выходные улетаю в Гамбург, а потом начинается подготовка к Ролан Гаррос. Все в порядке», – проинформировал любителей тенниса муж первой ракетки Украины.

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Гаэль Монфис
Вячеслав Кулаковский Источник
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