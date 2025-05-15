Украинский легионер может продолжить карьеру в составе чемпиона Словакии

Полузащитник шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич может перебраться в чемпионат Словакии – в услугах футболиста заинтересован «Слован» из Братиславы.

Контракт 23-летнего украинца принадлежит английскому «Суонси», который готов рассмотреть предложения о полноценном трансфере. Ориентировочная стоимость Кухаревича составляет 1,2 млн евро.

В составе коллектива из Братиславы уже играет другой украинец – защитник Даниил Игнатенко, который в этом сезоне помог клубу победить в чемпионате. Руководство «Слована» считает, что и Кухаревич сможет усилить клуб, а также легко адаптироваться в новом чемпионате.

В нынешнем сезоне игрок «Хиберниана» провел 28 матчей во всех турнирах, где забил семь голов. Ранее Кухаревич выступал в составе «Суонси», французского «Труа», бельгийского «Левена», также играл в чемпионате Украины.