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Шотландия
15 мая 2025, 14:22 | Обновлено 15 мая 2025, 15:47
712
0

Украинский легионер может продолжить карьеру в составе чемпиона Словакии

В услугах Николая Кухаревича заинтересован «Слован» из Братиславы

15 мая 2025, 14:22 | Обновлено 15 мая 2025, 15:47
712
0
Украинский легионер может продолжить карьеру в составе чемпиона Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Полузащитник шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич может перебраться в чемпионат Словакии – в услугах футболиста заинтересован «Слован» из Братиславы.

Контракт 23-летнего украинца принадлежит английскому «Суонси», который готов рассмотреть предложения о полноценном трансфере. Ориентировочная стоимость Кухаревича составляет 1,2 млн евро.

В составе коллектива из Братиславы уже играет другой украинец – защитник Даниил Игнатенко, который в этом сезоне помог клубу победить в чемпионате. Руководство «Слована» считает, что и Кухаревич сможет усилить клуб, а также легко адаптироваться в новом чемпионате.

В нынешнем сезоне игрок «Хиберниана» провел 28 матчей во всех турнирах, где забил семь голов. Ранее Кухаревич выступал в составе «Суонси», французского «Труа», бельгийского «Левена», также играл в чемпионате Украины.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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