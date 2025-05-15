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15 мая 2025, 13:40 |
45
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 мая 2025, 13:40 |
45
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В четверг, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Осасуна – Атлетико

Ggbet 3.89 – 3.52 – 2.11

20:00 Райо Вальекано – Бетис

Ggbet 3.22 – 3.30 – 2.49

22:30 Эспаньол – Барселона

Ggbet 6.91 – 5.82 – 1.43

ХОККЕЙ

17:20 Швейцария – Германия

Ggbet 1.64 – 4.71 – 4.56

21:20 Канада – Австрия

Ggbet 1.03 – 21.00 – 37.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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