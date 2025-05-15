СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Осасуна – Атлетико
20:00 Райо Вальекано – Бетис
22:30 Эспаньол – Барселона
ХОККЕЙ
17:20 Швейцария – Германия
21:20 Канада – Австрия
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