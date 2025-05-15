СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая

В четверг, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Осасуна – Атлетико

3.89 – 3.52 – 2.11

20:00 Райо Вальекано – Бетис

3.22 – 3.30 – 2.49

22:30 Эспаньол – Барселона

6.91 – 5.82 – 1.43

ХОККЕЙ

17:20 Швейцария – Германия

1.64 – 4.71 – 4.56

21:20 Канада – Австрия

1.03 – 21.00 – 37.00

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