Матвиенко отпраздновал третью победу в финалах Кубка Украины
Общее число оранжево-черных, выступавших в победных финалах, достигло 108 игроков
Финал Кубка Украины-2024/25 впервые стал победным сразу для 10 игроков «Шахтера», принимавших участие в матче против «Динамо». Общее же число триумфаторов оранжево-черных после минувшего поединка достигло 108 футболистов (57 украинцев и 51 легионер). 51 игрок горняков сыграл в одном победном финале, 31 – в двух, 14, включая Николая Матвиенко, – в трех, 6 – в четырех, 2 – в пяти и 4 – в шести.
К слову, больше викторий, чем квартет горняков, отпраздновал в финалах только динамовец Александр Шовковский – 8.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки Шахтера, принимавшие участие в трех и более победных финалах Кубка Украины
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ПФ
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Игроки
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6
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Кучер, Ракицкий, Срна, Степаненко
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5
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Пятов, Тайсон
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4
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Ателькин, Исмаили, Коваленко, Попов, Фернандинью, Шутков
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3
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Алекс Тейшейра, Виллиан, Воробей, Гюбшман, Дуглас Коста,
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Зубов, Луис Адриану, Марлос, Матвиенко, Мхитарян, Рац, ,
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Тимощук, Феррейра, Эдуарду
ПФ - победные финалы.
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