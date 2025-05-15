Матвиенко отпраздновал третью победу в финалах Кубка Украины

Финал Кубка Украины-2024/25 впервые стал победным сразу для 10 игроков «Шахтера», принимавших участие в матче против «Динамо». Общее же число триумфаторов оранжево-черных после минувшего поединка достигло 108 футболистов (57 украинцев и 51 легионер). 51 игрок горняков сыграл в одном победном финале, 31 – в двух, 14, включая Николая Матвиенко, – в трех, 6 – в четырех, 2 – в пяти и 4 – в шести.

К слову, больше викторий, чем квартет горняков, отпраздновал в финалах только динамовец Александр Шовковский – 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Шахтера, принимавшие участие в трех и более победных финалах Кубка Украины

ПФ Игроки 6 Кучер, Ракицкий, Срна, Степаненко 5 Пятов, Тайсон 4 Ателькин, Исмаили, Коваленко, Попов, Фернандинью, Шутков 3 Алекс Тейшейра, Виллиан, Воробей, Гюбшман, Дуглас Коста, Зубов, Луис Адриану, Марлос, Матвиенко, Мхитарян, Рац, , Тимощук, Феррейра, Эдуарду

ПФ - победные финалы.