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  4. Матвиенко отпраздновал третью победу в финалах Кубка Украины
Кубок Украины
15 мая 2025, 13:30 | Обновлено 15 мая 2025, 13:36
112
0

Матвиенко отпраздновал третью победу в финалах Кубка Украины

Общее число оранжево-черных, выступавших в победных финалах, достигло 108 игроков

15 мая 2025, 13:30 | Обновлено 15 мая 2025, 13:36
112
0
Матвиенко отпраздновал третью победу в финалах Кубка Украины
ФК Шахтер. Николай Матвиенко (слева)

Финал Кубка Украины-2024/25 впервые стал победным сразу для 10 игроков «Шахтера», принимавших участие в матче против «Динамо». Общее же число триумфаторов оранжево-черных после минувшего поединка достигло 108 футболистов (57 украинцев и 51 легионер). 51 игрок горняков сыграл в одном победном финале, 31 – в двух, 14, включая Николая Матвиенко, – в трех, 6 – в четырех, 2 – в пяти и 4 – в шести.

К слову, больше викторий, чем квартет горняков, отпраздновал в финалах только динамовец Александр Шовковский – 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Шахтера, принимавшие участие в трех и более победных финалах Кубка Украины

ПФ

Игроки

6

Кучер, Ракицкий, Срна, Степаненко

5

Пятов, Тайсон

4

Ателькин, Исмаили, Коваленко, Попов, Фернандинью, Шутков

3

Алекс Тейшейра, Виллиан, Воробей, Гюбшман, Дуглас Коста,

Зубов, Луис Адриану, Марлос, Матвиенко, Мхитарян, Рац, ,

Тимощук, Феррейра, Эдуарду

ПФ - победные финалы.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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