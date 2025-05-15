Марино Пушич во второй раз выиграл Кубок Украины
Босниец стал 9-м тренером, сумевшим завоевать два кубковых трофея
«Шахтер» второй раз подряд выиграл Кубок Украины под руководством Марино Пушича. Босниец стал 9-м тренером в истории, сумевшим дважды завоевать почетный трофей. Причем среди зарубежных тренеров более одной виктории отпраздновали в финалах только португалец Паулу Фонсека и румын Мирча Луческу, который, к слову, является абсолютным рекордсменом по числу кубковых трофеев – 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, выигрывавшие Кубок Украины два и более раза
|
К
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Годы
|
6
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер
|
2004, 2008, 2011-2013, 2016
|
3
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Украина
|
Динамо
|
1998-2000
|
3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Украина
|
Черноморец (2),
|
1992, 1994, 2001
|
|
|
|
Шахтер (1)
|
|
3
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
2017-2019
|
2
|
Йожеф САБО
|
Украина
|
Динамо
|
1996, 2005
|
2
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Украина
|
Динамо
|
2006-2007
|
2
|
Сергей РЕБРОВ
|
Украина
|
Динамо
|
2014-2015
|
2
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Украина
|
Динамо
|
2003, 2020
|
2
|
Марино ПУШИЧ
|
Босния
|
Шахтер
|
2024-2025
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