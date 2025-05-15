Марино Пушич во второй раз выиграл Кубок Украины

«Шахтер» второй раз подряд выиграл Кубок Украины под руководством Марино Пушича. Босниец стал 9-м тренером в истории, сумевшим дважды завоевать почетный трофей. Причем среди зарубежных тренеров более одной виктории отпраздновали в финалах только португалец Паулу Фонсека и румын Мирча Луческу, который, к слову, является абсолютным рекордсменом по числу кубковых трофеев – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, выигрывавшие Кубок Украины два и более раза