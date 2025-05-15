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Кубок Украины
15 мая 2025, 13:22 | Обновлено 15 мая 2025, 13:28
137
2

Марино Пушич во второй раз выиграл Кубок Украины

Босниец стал 9-м тренером, сумевшим завоевать два кубковых трофея

15 мая 2025, 13:22 | Обновлено 15 мая 2025, 13:28
137
2
Марино Пушич во второй раз выиграл Кубок Украины
ФК Шахтер. Марино Пушич

«Шахтер» второй раз подряд выиграл Кубок Украины под руководством Марино Пушича. Босниец стал 9-м тренером в истории, сумевшим дважды завоевать почетный трофей. Причем среди зарубежных тренеров более одной виктории отпраздновали в финалах только португалец Паулу Фонсека и румын Мирча Луческу, который, к слову, является абсолютным рекордсменом по числу кубковых трофеев – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, выигрывавшие Кубок Украины два и более раза

К

Тренер

Страна

Клубы

Годы

6

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер

2004, 2008, 2011-2013, 2016

3

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Украина

Динамо

1998-2000

3

Виктор ПРОКОПЕНКО

Украина

Черноморец (2),

1992, 1994, 2001

Шахтер (1)

3

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

2017-2019

2

Йожеф САБО

Украина

Динамо

1996, 2005

2

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Украина

Динамо

2006-2007

2

Сергей РЕБРОВ

Украина

Динамо

2014-2015

2

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Украина

Динамо

2003, 2020

2

Марино ПУШИЧ

Босния

Шахтер

2024-2025

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Макс Максов
Все, тепер спокійно можна йти на пенсію...
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Перець
залишайся ще на сезон 
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