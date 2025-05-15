Прошлогодний чемпион – out. Известна первая пара 1/2 финала Мастерса в Риме
Александр Зверев проиграл Лоренцо Музетти, Карлос Алькарас прошел Джека Дрейпера
14 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме состоялись четвертьфинальные матчи в нижней части сетки, а также был доигран один поединок 1/8 финала в верхней.
Первая полуфинальная пара Мастерса в столице Италии: Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти.
Испанский теннисист в двух сетах разобрался с представителем Великобритании Джеком Дрейпером, а итальянец выбил прошлогоднего чемпиона Александра Зверева.
Также в среду Каспер Рууд одолел Хауме Муньяра и уже сегодня, 15 мая, норвежец проведет четвертьфинальный поединок против Янника Синнера.
Помимо матча Рууд – Синнер, в четверг также состоится встреча между Хубертом Хуркачем и Томми Полом.
ATP 1000 Рим. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6]
Хуберт Хуркач [30] – Томми Пол [11]
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 4:6
Лоренцо Музетти [8] – Александр Зверев [2] – 7:6 (7:1), 6:4
ATP 1000 Рим. 1/2 финала
Нижняя часть сетки
Карлос Алькарас [3] – Лоренцо Музетти [8]
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