Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прошлогодний чемпион – out. Известна первая пара 1/2 финала Мастерса в Риме
ATP
15 мая 2025, 13:17 | Обновлено 15 мая 2025, 13:33
1996
2

Прошлогодний чемпион – out. Известна первая пара 1/2 финала Мастерса в Риме

Александр Зверев проиграл Лоренцо Музетти, Карлос Алькарас прошел Джека Дрейпера

15 мая 2025, 13:17 | Обновлено 15 мая 2025, 13:33
1996
2
Прошлогодний чемпион – out. Известна первая пара 1/2 финала Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

14 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме состоялись четвертьфинальные матчи в нижней части сетки, а также был доигран один поединок 1/8 финала в верхней.

Первая полуфинальная пара Мастерса в столице Италии: Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти.

Испанский теннисист в двух сетах разобрался с представителем Великобритании Джеком Дрейпером, а итальянец выбил прошлогоднего чемпиона Александра Зверева.

Также в среду Каспер Рууд одолел Хауме Муньяра и уже сегодня, 15 мая, норвежец проведет четвертьфинальный поединок против Янника Синнера.

Помимо матча Рууд – Синнер, в четверг также состоится встреча между Хубертом Хуркачем и Томми Полом.

ATP 1000 Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6]
Хуберт Хуркач [30] – Томми Пол [11]

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 4:6
Лоренцо Музетти [8] – Александр Зверев [2] – 7:6 (7:1), 6:4

ATP 1000 Рим. 1/2 финала

Нижняя часть сетки

Карлос Алькарас [3] – Лоренцо Музетти [8]

По теме:
Каспер РУУД: Смотрите на него и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня»
Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса
ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме
ATP Рим Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Лоренцо Музетти Янник Синнер Каспер Рууд Хуберт Хуркач Томми Пол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Футбол | 15 мая 2025, 21:54 1
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду

Восстановление Алексея Сыча затягивается

Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега
Хоккей | 16 мая 2025, 07:42 2
Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега
Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега

Каролина вышла в финал Востока

«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
Футбол | 15.05.2025, 11:22
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
Теннис | 15.05.2025, 18:15
Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Футбол | 16.05.2025, 08:18
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Попри всі трабли з нестачею форми чи дискваліфікаціями, Алькарас з Сіннером залишаються головними претендентами на титул не лише в Римі, але й у Парижі. Натомість Рууд з Музетті з темних конячок перетворилися на тіньових фаворитів. З натяжкою можна додати ще Звєрєва, проте за великим рахунком саме цією четвіркою обмежується пул претендентів на грунтову корону, тож Рим стане повноцінною репетицією Ролан Гароса.
В порівнянні з жіночим туром, де кандидатів на титул Парижа можна нарахувати до десятка і все одно великий шанс помилитися, чоловічий може здатися нудним та передбачуваним. Проте адептів порядку серед тенісних вболівальників точно не менше, ніж любителів хаосу, тож це, як то кажуть, на любителя.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
14.05.2025, 15:30 34
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 7
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 6
Футбол
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
14.05.2025, 21:17 368
Футбол
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 7
Другие виды
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем