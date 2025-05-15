Прошлогодний чемпион – out. Известна первая пара 1/2 финала Мастерса в Риме

14 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме состоялись четвертьфинальные матчи в нижней части сетки, а также был доигран один поединок 1/8 финала в верхней.

Первая полуфинальная пара Мастерса в столице Италии: Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти.

Испанский теннисист в двух сетах разобрался с представителем Великобритании Джеком Дрейпером, а итальянец выбил прошлогоднего чемпиона Александра Зверева.

Также в среду Каспер Рууд одолел Хауме Муньяра и уже сегодня, 15 мая, норвежец проведет четвертьфинальный поединок против Янника Синнера.

Помимо матча Рууд – Синнер, в четверг также состоится встреча между Хубертом Хуркачем и Томми Полом.

ATP 1000 Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6]

Хуберт Хуркач [30] – Томми Пол [11]

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 4:6

Лоренцо Музетти [8] – Александр Зверев [2] – 7:6 (7:1), 6:4

ATP 1000 Рим. 1/2 финала

Нижняя часть сетки

Карлос Алькарас [3] – Лоренцо Музетти [8]