Украинец сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.

21-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Федерико Гвардуччи (ATP 1767) из Италии.

Теннисисты провели на корте 56 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Приедор. Грунт. 1/8 финала

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Федерико Гвардуччи (Италия) – 6:0, 6:2

Следующим соперником Александра станет победитель матча Тилен Ковач (Словения, ATP 1851) - Никола Башич (Хорватия, ATP 931).