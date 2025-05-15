Украинец сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
Вячеслав Белинский переиграл в двух сетах Федерико Гвардуччи
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.
21-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Федерико Гвардуччи (ATP 1767) из Италии.
Теннисисты провели на корте 56 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.
ITF M15 Приедор. Грунт. 1/8 финала
Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Федерико Гвардуччи (Италия) – 6:0, 6:2
Следующим соперником Александра станет победитель матча Тилен Ковач (Словения, ATP 1851) - Никола Башич (Хорватия, ATP 931).
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