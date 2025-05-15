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ITF
15 мая 2025, 13:01 | Обновлено 15 мая 2025, 13:12
146
0

Украинец сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине

Вячеслав Белинский переиграл в двух сетах Федерико Гвардуччи

15 мая 2025, 13:01 | Обновлено 15 мая 2025, 13:12
146
0
Украинец сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.

21-летний украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Федерико Гвардуччи (ATP 1767) из Италии.

Теннисисты провели на корте 56 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Приедор. Грунт. 1/8 финала

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Федерико Гвардуччи (Италия) – 6:0, 6:2

Следующим соперником Александра станет победитель матча Тилен Ковач (Словения, ATP 1851) - Никола Башич (Хорватия, ATP 931).

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Вячеслав Белинский
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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