Ярмоленко сыграл в финале Кубка после 8-летнего перерыва

Финал Кубка Украины-2024/25 стал 5-м в карьере Андрея Ярмоленко. Причем предыдущий свой матч за почетный трофей он провел ни много ни мало 8 лет назад – в 2017 году. В истории Кубка Украины более продолжительные паузы между финалами имели только три игрока – Андрей Шевченко, Антон Монахов и Сергей Нагорняк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные паузы между финалами Кубка Украины