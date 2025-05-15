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Кубок Украины
15 мая 2025, 12:43 | Обновлено 15 мая 2025, 12:47
25
0

Ярмоленко сыграл в финале Кубка после 8-летнего перерыва

Более продолжительные паузы между финалами имели только три игрока

15 мая 2025, 12:43 | Обновлено 15 мая 2025, 12:47
25
0
Ярмоленко сыграл в финале Кубка после 8-летнего перерыва
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Финал Кубка Украины-2024/25 стал 5-м в карьере Андрея Ярмоленко. Причем предыдущий свой матч за почетный трофей он провел ни много ни мало 8 лет назад – в 2017 году. В истории Кубка Украины более продолжительные паузы между финалами имели только три игрока – Андрей Шевченко, Антон Монахов и Сергей Нагорняк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные паузы между финалами Кубка Украины

Пауза

Игрок

Клубы

Годы

12 лет

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо - Динамо

1999-2011

10 лет

Антон МОНАХОВ

Кривбасс - Таврия

2000-2010

9 лет

Сергей НАГОРНЯК

Днепр - Металлург З

1997-2006

8 лет

Андрей АННЕНКОВ

Динамо - ЦСКА

1993-2001

8 лет

Лаки ИДАХОР

Динамо - Таврия

2002-2010

8 лет

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо - Динамо

2017-2025

7 лет

Иван ГЕЦКО

Черноморец - Карпаты

1992-1999

7 лет

Олег ШЕЛАЕВ

Шахтер - Днепр

1997-2004

7 лет

ИЛСИНЬЮ

Шахтер - Шахтер

2008-2015

7 лет

Артем КРАВЕЦ

Динамо - Динамо

2008-2015

7 лет

Григорий ЯРМАШ

Ворскла - Заря

2009-2016

7 лет

Александр ЗУБКОВ

Шахтер - Шахтер

2017-2024
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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