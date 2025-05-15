Ярмоленко сыграл в финале Кубка после 8-летнего перерыва
Более продолжительные паузы между финалами имели только три игрока
Финал Кубка Украины-2024/25 стал 5-м в карьере Андрея Ярмоленко. Причем предыдущий свой матч за почетный трофей он провел ни много ни мало 8 лет назад – в 2017 году. В истории Кубка Украины более продолжительные паузы между финалами имели только три игрока – Андрей Шевченко, Антон Монахов и Сергей Нагорняк.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные паузы между финалами Кубка Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Клубы
|
Годы
|
12 лет
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо - Динамо
|
1999-2011
|
10 лет
|
Антон МОНАХОВ
|
Кривбасс - Таврия
|
2000-2010
|
9 лет
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Днепр - Металлург З
|
1997-2006
|
8 лет
|
Андрей АННЕНКОВ
|
Динамо - ЦСКА
|
1993-2001
|
8 лет
|
Лаки ИДАХОР
|
Динамо - Таврия
|
2002-2010
|
8 лет
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо - Динамо
|
2017-2025
|
7 лет
|
Иван ГЕЦКО
|
Черноморец - Карпаты
|
1992-1999
|
7 лет
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Шахтер - Днепр
|
1997-2004
|
7 лет
|
ИЛСИНЬЮ
|
Шахтер - Шахтер
|
2008-2015
|
7 лет
|
Артем КРАВЕЦ
|
Динамо - Динамо
|
2008-2015
|
7 лет
|
Григорий ЯРМАШ
|
Ворскла - Заря
|
2009-2016
|
7 лет
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер - Шахтер
|
2017-2024
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