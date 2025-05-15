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ITF
15 мая 2025, 12:43 | Обновлено 15 мая 2025, 13:09
252
0

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Бухаресте

Александр Овчаренко переиграл в двух сетах Теодора Пиеляну

15 мая 2025, 12:43 | Обновлено 15 мая 2025, 13:09
252
0
Украинский теннисист вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Бухаресте
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 355) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ITF M15 в Бухаресте, столице Румынии.

Во втором круге украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Теодора Пиеляну (ATP 1199) из Румынии.

Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Бухарест. Грунт. 1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) [1] – Теодор Пиеляну (Румыния) – 6:1, 6:2

Следующим соперником Александра станет победитель матча Касра Рахмани (Иран, ATP 1539) - Стефан Хайта (Румыния, ATP 1686).

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Александр Овчаренко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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