Украинский теннисист вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Бухаресте

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 355) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ITF M15 в Бухаресте, столице Румынии.

Во втором круге украинец, получивший первый номер посева, переиграл в двух сетах Теодора Пиеляну (ATP 1199) из Румынии.

Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Бухарест. Грунт. 1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) [1] – Теодор Пиеляну (Румыния) – 6:1, 6:2

Следующим соперником Александра станет победитель матча Касра Рахмани (Иран, ATP 1539) - Стефан Хайта (Румыния, ATP 1686).